“A los canarios y españoles les transmito un mensaje claro: habrá un tratamiento pronto”

La doctora, una de las principales portavoces a escala mundial en la lucha contra la pandemia, anunció ayer al programa Canarias a las seis, de la radio pública autonómica, “importantes avances” en las investigaciones de medicamentos antivirales para tratar la nueva neumonía que trae en jaque al mundo, a la espera de la vacuna definitiva.

“Vamos avanzando, hay un estudio internacional que la Organización Mundial de la Salud coordina con varios hospitales europeos. Ya contamos con nueve países y se están sumando más. La idea es coordinar esos estudios que ya están en marcha y responder a dos o tres preguntas fundamentales que necesitamos saber lo antes posible para poder recomendar los productos oficialmente. Sin querer crear falsas ilusiones, podríamos tener pronto alguna respuesta terapéutica para los casos severos”, explicó. Sobre la vacuna, Neira considera muy prematuro fijar el plazo para su descubrimiento después del verano. “Acabará llegando, pero no me atrevo a decir en otoño, me parece pronto, pero en diez meses, como mínimo, se comenzará a utilizar”.

La responsable internacional de Salud Pública se mostró contundente a la hora de pedir un mayor arropamiento desde los organismos oficiales y los medios de comunicación a la población más envejecida. “Me asusta que estemos sometiendo a los mayores a un terrorismo psicológico. No es verdad que se le dé prioridad a los más jóvenes para ingresar en las unidades de cuidados intensivos, me consta que no se está discriminando a las personas mayores. Recibir ese bombardeo no ayuda para mantenerles con moral alta. Tienen que saber que les debemos mucho y que no están abandonados. Todo lo que hacemos va por ellos también”.

Respecto a la evolución del coronavirus en España, Neira considera decisivas esta semana y la próxima para predecir en qué momento llegará el pico de la epidemia, y preguntada sobre la posibilidad de que el virus se convierta en estacional, como la gripe, señaló que “ahora hay que focalizar el escenario uno, que es el de acabar con él; ojalá no tengamos que pasar al dos, aunque en ese caso habría tiempo de desarrollar una vacuna, pero no queremos ni contemplar el escenario de que el virus se quede”.

inmunidad

La dirigente de la Organización Mundial de la Salud ve “muy probable” que existan “muchas más personas” que ya han entrado en contacto con el virus, pero recordó que el 80% de ellas no van a desarrollar síntomas apenas. “La parte positiva es que esas personas ya han sido contagiadas y, aunque puedan infectar a otras, desarrollan un mínimo de inmunidad”.

Respecto al elevado número de contagios entre el personal sanitario, María Neira sostiene que la mayor parte se produjo en los primeros días de la epidemia, “cuando las medidas de prevención no eran tan fuertes”.

Además, calificó de “fundamental” el cumplimiento de la cuarentena para superar la cadena de transmisión, pero insistió en la necesidad de “reforzar extraordinariamente” los servicios sanitarios. “Hay que proteger a los profesionales de la salud y asegurar que disponen del material necesario para tratar a ese 5% de los infectados por el virus que van a desarrollar síntomas más severos y que en la mayor parte de los casos tienen una edad avanzada y patologías previas”. Sobre la tasa de letalidad, indicó que no se sabrá con exactitud hasta el final de la pandemia, pero “lo importante es centrarse en disminuir rápidamente el número absoluto de muertes que hay en este momento. Esa es la prioridad ahora”.

En relación a las cifras que presenta el Archipiélago canario sobre contagios y muertes (784 casos acumulados y 24 fallecidos hasta anoche), Neira recomendó no bajar la guardia. “Sigan adelante con las buenas medidas y si hay alguna cosa más que reforzar para estar mejor preparados, háganlo. Ojalá puedan mantener el nivel de ahora”.