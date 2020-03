El alcalde de Güímar confirma que hay 87 vecinos en aislamiento

No sé si habrá sido lo más positivo o no para tranquilizar a la población de Güímar, pero con el ánimo de desmentir una información que ha trascendido a través de las redes sociales, en el sentido que existía contagio de Covid-19 entre concejales del Gobierno local, el alcalde, Airam Puerta, ha salido a la palestra afirmando que esas informaciones “son completamente falsas y alarmistas”, pero desvelando que en Güímar “hay 87 personas en aislamiento y un caso positivo ya hospitalizado”.

Airam Puerta, en un vídeo que ha publicado en la página web del Ayuntamiento y en las redes sociales, indica que ante la alarma creada por “algún insensato, con informaciones no contrastadas” , se puso en contacto con el centro de salud de Güímar para saber cuántas personas podían estar afectadas en el municipio, informado que “son 87 personas las que permanecen en aislamiento, aunque no quiere decir que estén contagiadas por el coronavirus, solo porque han padecido síntomas”, para añadir que “solo hay confirmado un caso positivo que está hospitalizado, y se trata de una persona que se contagió fuera del municipio, según las informaciones que me han trasladado”, señala el alcalde, que insiste en que “desde el Ayuntamiento no vamos a permitir esos bulos tan mal intencionados”.

El regidor municipal desmintió que la concejala de Fiestas, Patricia Encinoso, esté “infectada o contagiada”, aclarando que “ni ella ni la mujer de un edil de Gobierno estuvieron en la manifestación del 8-M en Madrid, como se dice” y si está en su casa “es porque se le ha recomendado a todos que trabajen desde sus domicilios, y ella lo está haciendo, sin tener ningún síntoma, solo cumple con el confinamiento al que nos debemos todos”.

De igual manera señaló que “el concejal de Seguridad Ciudadana, Cándido Gómez, lleva diez días en su casa como es lo recomendable para cualquier persona que sintomática, pero no tiene el Covid-19 y está trabajando desde allí para el Ayuntamiento”, comentó Puerta.

El alcalde quiso trasmitir un mensaje de tranquilidad a la población y la recomendación de “informarse a través de las redes oficiales, evitar los bulos y rumores”, rematando su mensaje con la necesidad de “echarles una mano a nuestros sanitarios, los verdaderos héroes de esta situación, para tirar de esa cuerda y conseguir que esa curva se aplane y podamos reducir el número de contagiados y de fallecidos”.