El CEIP de Tíncer anima a quedarse en casa con una cadena de arcoíris

Son casi 300 los niños que hasta hace unos días acudían diariamente el Centro de Educación Infantil (CEIP) de Tíncer, en el distrito Suroeste de Santa Cruz. La declaración del Estado de Alarma ha hecho que se queden en casa como el resto de escolares canarios pero eso no les ha restado iniciativa ni imaginación. Los más pequeños de la casa han querido aportar su granito de arena a esta excepcional situación con un mensaje lleno de optimismo, una cadena de arcoíris para animar a quedarse en casa.

Jessica González es la presidente del AMPA y como explica a DIARIO DE AVISOS, “una de las madres me envío una foto de su hija con el arcoíris y me pareció tan bonito que le pedí permiso para subirla al Facebook del AMPA y me dijo que sí”. Como reconoce, “ante tantas noticias negativas me pareció que esto podía aportar un poquito de ilusión”. Desde entonces son muchas las familias que se han unido a esta colorida cadena en la que los niños suben su foto con el arcoíris y la frase #yomequedoencasa, unido a un mensaje más optimista si cabe: “Todo va a salir bien”, una forma más de concienciar en esta complicada situación.