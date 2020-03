Indigación en redes sociales por locales de ocio del sur de Tenerife llenos de clientes

Después de que las autoridades advirtieran de la necesidad de que la población se quedara en casa para poder atajar la crisis por el coronavirus, en redes sociales ha corrido la solidaridad para, entre todos, minimizar el impacto de esta terrible situación.

El lunes se limitarán los movimientos en toda España, algo que ha generado mayor indignación en muchos usuarios de redes sociales al ver como, en el sur de Tenerife, la vida de ocio sigue de la misma manera que cualquier otro día. Por el momento, solo son recomendaciones las que se han dado a los hosteleros, por lo que, por el momento, pueden abrir en su horario habitual.

There is so far no sign of lockdown in Tenerife, I’m here in Las Americas right now and all bars, supermarkets, restaurants etc are open but I expect that to change ASAP.

— Callam (@CallamAshley) March 14, 2020