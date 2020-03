Los auxiliares de ayuda a domicilio denuncian la falta de material de protección

Ni mascarillas, ni guantes y mucho menos batas aislantes. Así denuncia el colectivo de auxiliares de ayuda a domicilio que se están encontrando en sus empresas a la hora de seguir prestando el servicio a sus usuarios. Aunque son muchas las familias que han suspendido este tipo de cuidados conscientes de la actual situación de alerta en la que se encuentra el país por la epidemia de coronavirus, lo cierto es que hay pacientes con un alto grado de dependencia a la que estas empresas tienen la obligación de seguir prestando el servicio de ayuda a domicilio.

Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS algunos de estos auxiliares que prestan servicio en Tenerife se están viendo con escasez de mascarillas y guantes y la práctica ausencia de batas protectoras. “De nada sirve que vayamos a realizar el servicio con mascarillas y guantes si cuando salimos de una casa para ir a otra lo hacemos con la misma ropa. Para eso son las bastas de usar y tirar”, denuncian estos trabajadores.

Según estos auxiliares, en estos momentos, se están organizando dentro de las mismas empresas para poner en común los escasos materiales con los que cuentan y distribuirlos entre los empleados que están siendo reclamados para prestar esos servicios a usuarios con un alto grado de dependencia.

Sin equipos EPI

Los trabajadores denuncian la falta de previsión en algunas de estas empresas de ayuda a domicilio por no reclamar el material necesario para la protección tanto de sus empleados como de sus clientes, que pueden verse afectados por esta falta de previsión. En alguna empresa concreta, por no tener, denuncian, no tienen ni geles desinfectantes, los han tenido que comprar por su cuenta los trabajadores y repartirlos entre ellos.

La respuesta que han obtenido de las empresas es que en estos momentos no tienen forma de conseguir los equipos de protección individual (EPI) y que se está consiguiendo el material a cuenta gotas.

Los trabajadores lamentan que los auxiliares de ayuda a domicilios sean los grandes olvidados en esta crisis sanitaria. Según cuentan los trabajadores es posible que el lunes tengan que paralizarse incluso los servicios a los usuarios más graves una vez que se agoten los escasos medios de protección con los que cuentan en estos momentos para trabajar.