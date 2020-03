Nuevos estrenos en los cines, que toman medidas ante el coronavirus

La crisis internacional del coronavirus ha provocado numerosos cambios en la programación de estrenos de cine, con casos notables como retrasar siete meses la premier de Sin tiempo para morir, la nueva entrega de la saga James Bond, prevista inicialmente para el 2 de abril. Sin embargo, otros títulos se mantienen y llegarán a las salas de acuerdo a lo anunciado. Así, desde hoy encontraremos novedades de nacionalidades diversas y tan interesantes como Y llovieron pájaros, Fahim o First love. Para los más pequeños de la casa, una de animación, Klara y el ladrón de manzanas.

Por otro lado, según ha comunicado la Federación de Cines de España, las salas seguirán abiertas al público ofreciendo un tercio del aforo para favorecer la distancia de seguridad recomendada entre los espectadores.

Basado en la novela de Jocelyne Saucier, Y llovieron pájaros estrena hoy en España el tercer largometraje de la directora Louise Archambault. Esta producción canadiense, que ya han visto más de dos millones de personas en su país, formó parte de la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Se trata de la historia de tres mayores que han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques de Canadá. Mientras un gran incendio amenaza la región, varias personas llegarán a su escondite.

Además, tendremos en la cartelera a uno de los referentes del cine francés, Gérard Depardieu, nominado al Oscar en 1991 por su inolvidable interpretación de Cyrano de Bergerac. El artista encabeza, junto al debutante Assad Ahmed, el reparto del biopic Fahim, sobre el joven campeón internacional de ajedrez nacido en Bangladesh. Narra la emocionante historia de Fahim Mohammad, quien forzado a huir de su tierra natal llega a París junto a su padre, donde vive con la amenaza de ser expulsados en cualquier momento. Su talento para el ajedrez podría ser su última oportunidad.

De la mano del prolífico director japonés Takashi Miike, responsable de títulos como Ichi the killer, Audition o la trilogía Dead or alive, y tras su paso por festivales como Toronto, Cannes, San Sebastián o Sitges, llega a los cines españoles el thriller criminal, cóctel de vidas cruzadas, First love. En el filme, un joven boxeador que atraviesa una mala racha conoce a su primer amor. La chica se encuentra envuelta en una trama de tráfico de drogas y ambos se verán perseguidos a lo largo de una noche por un policía corrupto, un yakuza, su némesis y una asesina enviada por la mafia china.

Dirigida al público infantil, también se estrena la producción noruega de animación Klara y el ladrón de manzanas. Klara es una joven vaca que vive en la ciudad y sueña con convertirse en una estrella de la música. Un día, recibe una carta de su padre, viaja al campo para encontrarse con él y ayudarle a salvar su granja.

Todas estas propuestas de estreno y otros títulos están disponibles en la cartelera de Multicines Tenerife, que permanecerá abierto siguiendo las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias en su compromiso por ofrecer a los espectadores seguir disfrutando del cine en un entorno seguro. La programación completa se encuentra publicada en la web www.multicinestenerife.com y en la taquilla del cine.