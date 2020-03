Torra y Urkullu rechazan que el Gobierno asuma sus competencias en el estado de alarma

El real decreto que el Gobierno de Pedro Sánchez está terminando de redactar, y que impondrá el estado de alarma en todo el territorio español por el avance del coronavirus, se ha encontrado con dos baches que tendrá que sortear.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el Ejecutivo Vasco que dirige Íñigo Urkullu, se han mostrado molestos ante lo que consideran una aplicación del artículo “155” en cubierto. Los apoyos de los nacionalistas e independentistas son indispensables para que Sánchez pueda seguir gobernando con tranquilidad.

En un mensaje en su perfil de Twitter, Torra ha explicado que ha mantenido una conversación teléfonica con su homólogo vasco en la que han coincidido que no puede “aceptar que el Gobierno español confisque las competencias en salut, seguridad y transporte”.

He trucat el Lehendakari Urkullu per valorar l'avenç de la pandèmia del coronavirus i la resposta que cal donar-hi. Coincidim que no podem acceptar que el Govern espanyol confisqui les nostres competències en salut, seguretat i transport. Necessitem suport; no recentralització.

