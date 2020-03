Un gel de manos, 5,50 euros; dos, 134: la medida ejemplarizante de un supermercado

Una de las grandes quejas durante esta crisis del coronavirus es el acopio de productos básicos que han llevado a cabo algunas personas. Eso provocó que los diferentes supermercados marcaran unas normas estrictas, protegiendo, incluso, a las personas más vulnerables.

Otra opción para evitarlo nos llega desde Dinamarca, donde las autoridades, como en el resto del planeta, también están tomando medidas. Allí, un supermercado ha decidido optar por el pricing (fijación de precios) antiacopio. De ese modo se han podido contemplar escenas en las que un bote de desinfectante de manos cuesta 5,50 euros, pero si se quieren adquirir dos habría que abonar 134 euros.

A supermarket in Denmark got tired of people hoarding hand sanitizer, so came up with their own way of stopping it.

1 bottle kr40 (€5.50)

2 bottles kr1000 (€134.00) each bottle.

Hoarding stopped!#COVID19 #coronavirus #Hoarding pic.twitter.com/qaJb7UZwLr

