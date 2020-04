Esparcen basura y enseres en el sitio histórico de Chinguaro, en Güímar

En Güímar llevan tiempo, pese a la amenaza de multas que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros, campando a sus anchas incívicos ciudadanos (?) que no tienen ningún reparo de depositar enseres, basura o restos de construcciones, en cualquier lugar del municipio, ya sea en la costa, en las medianías, en el propio pueblo o en parajes naturales. Por no tener respeto no lo tienen siquiera a un sitio histórico como Chinguaro, donde hace seiscientos años el Mencey Acaymo depositó la talla de la virgen que unos pastores guanches encontraron en la playa de Chimisay (El Socorro). A estos desaprensivos les importa poco tener a escasos metros (Polígono Industrial) un punto limpio, cuando ni siquiera respetan, por lo que se ve, el confinamiento.

Ayer, en su perfil de Facebook, la concejala de Ciudadanos, Raquel Díaz, se hacía eco a través de un vídeo del nuevo acto incívico en el municipio. “Hoy nos encontramos de nuevo con las pruebas de que el civismo es algo que tenemos que recordar cada día a algunos conciudadanos. Mientras toda la sociedad pelea por sobrellevar estas angustiosas circunstancias que nos afectan a todos, algunos desaprensivos han dejado hecho un desastre la zona de Chinguaro, un sitio arqueológico, centro social, cultural y religioso de nuestra comunidad en el que, aprovechando su aislamiento, dejan basuras y enseres de todo tipo. Basuras y escombros que podrían esperar tan sólo unos días más y dejarlas en el Punto Limpio del Cabildo, junto a la Montaña Grande, una vez haya pasado el estado de alarma. Más grave aún es que, por el tipo de materiales, se hará difícil y peligroso por parte de los trabajadores municipales llevar a cabo la tarea de recogida de este lamentable desastre”, señala Raquel Díaz, mientras desde el Ayuntamiento se sigue recordando a la ciudadanía que denuncie todo este tipo de acciones para poder acabar con una práctica tristemente muy habitual en casi todos los núcleos de Güímar.

El mapa de los puntos negros

El consistorio elaboró hace dos meses un mapa con los puntos negros de vertidos de escombros que están localizados, fundamentalmente en El Socorro, la costa y medianías de Agache, Barranco de Guaza, Caminos de los Llanos, Tonazo, Camino Real, El Puertito y La Hoya, donde se hace absolutamente necesaria la implicación efectiva de los colectivos vecinales para localizar e identificar a los responsables.