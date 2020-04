Juan Carlos Alonso, un lagunero solidario en tiempos de pandemia de la Covid-19

Tiempos revueltos, impotencia, lágrimas y miedos ante algo que nunca había vivido esta nueva generación, ni la anterior. Sin duda, vivimos una situación excepcional que nos puede afectar mental y emocionalmente. Estamos luchando contra el coronavirus, un enemigo nuevo, desconocido e invisible que no tenemos la certeza de poder controlar. Es por ello que, en estos momentos complejos y difíciles, la acción del ser humano se está viendo en acciones solidarias. Entre ellos, Juan Carlos Alonso Molina, un lagunero de 47 años cuyos padres, José Gregorio y Servanda, le inculcaron a él y a sus dos hermanos unos valores humanos que han servido para que Juan Carlos, un luchador de la vida, haya abierto puertas en el mundo de la restauración y la hostelería.

Actualmente, regenta un negocio de comidas para llevar: El Parral, en San Benito (La Laguna), y colabora con la Cruz Roja ofreciendo diez menús diarios de manera altruista para personas muy necesitadas. También colabora con otras familias de distintos barrios del casco lagunero. El empresario destacó que “esta solidaridad humanitaria viene también del equipo humano y profesional que trabajan en El Parral. Ellos aportan mucha ilusión y compromiso con los más necesitados”.

Sobre las secuelas en su negocio, Alonso Molina señaló que “sí, la crisis ya se nota, pero eso no me sucede solamente a mí. Sin embargo, creo que lo más importante ahora es salvar vidas humanas y erradicar este virus”. Por último, Juan Carlos, con un corazón lleno de amor y sensibilidad, afirmó que “ser solidario y poder ayudar me produce una sensación de calma y serenidad en mi interior”.