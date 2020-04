Luis Yeray Gutiérrez: “Si hay un ERTE nacional, debemos estar al lado del pueblo”

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad el pasado martes, a propuesta de su alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, una reducción del 30% en los sueldos del alcalde, concejales, asesores, gestores y personal de confianza, en tanto se mantenga el estado de alarma. La reducción del 30% obedece a la equiparación con las personas trabajadoras afectadas por un ERTE. Una medida pionera entre las instituciones públicas españolas, y que el alcalde socialista decidió adoptar porque “muchísimas personas lo están pasando francamente mal y es el momento de responderles y ser responsables, esto no tiene ninguna connotación política”. “Si estamos en un ERTE a nivel nacional, ¿cómo no lo van a hacer los responsables públicos de esta Corporación?”, enfatiza. Luis Yeray Gutiérrez anuncia también nuevas medidas, como un recorte del 50% en las dietas y más de tres millones en ayudas para pymes y autónomos.

-¿Cuándo empezaron a barajar esta medida y por qué?

“Desde el área de Economía y Hacienda estábamos ya barajando esta medida desde hace más de una semana. Yo se lo había planteado al concejal de Hacienda, que estudiara esta posibilidad, sin hablar en qué porcentaje. Pero durante toda esta semana, estando en contacto a diario con los vecinos del municipio, con llamadas, mensajes, redes sociales….. es muchísima la gente que viene y nos vuelca sus problemas y una gran parte de la población nos decía que el problema que tenían es que la reducción del 30% les iba a afectar muchísimo. A partir de ahí, yo le planteé el martes a los compañeros que había tomado esta decisión de reducir los salarios, primero yo como el principal implicado, y que me gustaría que todos los concejales hiciesen lo mismo. Mi sorpresa, para bien y, además, me quedé gratamente sorprendido del equipo humano que tengo, es que todos aplaudieron la decisión, no hubo ni un solo pero, todos estuvieron de acuerdo. Es una decisión tomada en el equipo de Gobierno, esto no tiene ninguna connotación política, es una decisión que tomo como alcalde socialista de La Laguna, y creo que dentro de mis responsabilidades con el pueblo es estar siempre a su lado. Y en este momento muchísimas personas lo están pasando francamente mal y es el momento de responderles y tener alturas de miras y ser responsables, sin llevar a cabo ningún alarde de nada. Y si estamos en un ERTE a nivel nacional, ¿cómo no lo van a hacer los responsables públicos de esta Corporación? Yo lo he tenido muy claro desde el principio”.

-¿Cuánto personal ha asumido este recorte del 30%?

“El alcalde, concejales y todo el personal de confianza del grupo de Gobierno, como asesores, gestores, secretarios…. todos se van a bajar el 30%, tal y como está pasando en el ámbito privado. Eso supone entre 25 y 30 personas”.

-¿A qué se destinará la cuantía ahorrada con el recorte?

“Hemos decidido que esa partida, que asciende a entre 48.000-50.000 euros, depende también de lo que dure esto, va a ir dirigida al área de Bienestar Social”.

-¿Les han propuesto a los concejales de los partidos en la oposición que adopten esta medida?

“Yo se lo he comunicado a los portavoces de las fuerzas políticas representadas en el Pleno y les di la misma explicación, que no es una decisión de ninguna formación política, sino del Alcalde. Luego ellos evaluarán si se suman o no [los concejales liberados que reciben salario público]. Pero la decisión del alcalde para las dietas que percibe la oposición por asistencia a plenos, junta de gobierno, junta de portavoces y comisiones de todo tipo, porque el grupo de Gobierno no cobra por eso, es que se van a rebajar a un 50%. Eso es una decisión de Alcaldía, mientras dure este estado de alarma”.

-¿Es el primer Ayuntamiento del país en adoptar una medida de este calado?

“La comunicación que tenemos a través del gabinete de prensa es que hemos sido la primera institución que adopta esta medida”.

-Ha tenido a repercusión en los medios nacionales…

“La decisión que se tomó es para responder a lo que está sucediendo ahora mismo en el municipio, y si ha tomado esa repercusión, pues poco o nada puedo contar… Nuestra medida está dirigida a ponernos en la piel del pueblo del municipio de La Laguna”

-¿Cómo están viendo desde el Ayuntamiento que está afectando toda esta situación a la economía del municipio?

“De manera complicada. Las dos vertientes más importantes son, por un lado, el área de Bienestar Social, donde tenemos en marcha muchísimas acciones, y, por otro lado, las pymes y autónomos. Porque lo que fue hace dos semanas empezar a tratar directamente a 40 personas, de manera inmediata fue in crescendo el número de personas que pedían respaldo desde el Ayuntamiento, y hemos incrementado el área de Bienestar Social, duplicando los servicios. Incluso ahora mismo ya estamos preparados para poder derivar a los servicios sociales a 1.200 personas o familias, porque hemos detectado que existía una gran economía sumergida en este municipio que hasta ahora no teníamos identificados como potenciales activos a la hora de dirigirse al área de Bienestar Social, y eso ahora nos ha producido que tengamos que ir sobre la marcha tejiendo alternativas muy rápidas para poder dar respuestas a esta gente”.

-¿Y para las empresas?

“Para pymes y autónomos, ya tenemos dispuestos más de tres millones para ayudarles a través de subvenciones directas, además de las medidas ya aprobadas, como el retraso del cobro de tasas, la reducción de algunas, la tramitación de facturas pendientes… que, si todo va bien, de aquí a final de mes se saldará toda la deuda pendiente con los proveedores”.

-¿Y si esta situación de paralización se prolonga todo abril?

“No solo se va a complicar la situación, sino que entendemos que vamos a tener que solicitar ayuda y, sobre todo, respaldo económico de las instituciones supra municipales, porque para nosotros es fundamental no solo dotar de economía a las áreas que ahora mismo están solventando todos los problemas de los vecinos, sino, mirando ya de cara a una vez que se levante el decreto, volver a reactivar la economía y ayudar a aquellas personas que van a quedar en tierra de nadie… todo eso habrá que solucionarlo”.