Nunca un beso de Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, se hizo tan viral

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro (PP), pidió disculpas por haber besado a una vecina durante una visita realizada por el municipio el pasado sábado en compañía de efectivos de seguridad municipales en pleno estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, imágenes que se han convertido en virales, tras compartir el vídeo en las redes sociales el concejal socialista en el municipio, Inocencio Doble, que ha tenido más de 24.000 reproducciones.

En una entrevista, en Cope Tenerife, Navarro señaló que se trató de “un error humano, un acto reflejo que no puedo desnaturalizar tan rápido”. “Al segundo de darle el beso me di cuenta del error”, aseguró, mientras reconocía que minutos antes se había quitado la mascarilla “para comerme un rosquete”.

“No suelo ir a los cumpleaños, pero los sábados recorremos las calles para agradecer la labor de los profesionales y también el comportamiento de los vecinos”, explicó. “Justamente, me bajé del coche para acercarle los medicamentos que me había pedido y, en un acto reflejo, se me acercó; no se trata de ninguna campaña ni de un acto premeditado”, relató.

En pleno confinamiento, el Alcalde del PP en Stago del Teide Tenerife, sale en Romería como si de unas elecciones se tratara dando besos y abrazos por las calles del Municipio…….saltándose todas las recomendaciones del Decreto de Alarma por parte del Gobierno Central. pic.twitter.com/DacEgNuQxl — Inocencio Doble (@DobleInocencio) April 11, 2020

“El que me conoce sabe que en una situación normal hubiese entrado en la casa, besado a toda la familia y no solo tomado un rosquete, sino un trozo de tarta y seguro que algo más”, bromeó para quitarle importancia al asunto. “La familia también se ha sentido muy mal por todo lo que se ha generado en torno a esto, ya que el vídeo lo grabó la hermana y lo subió a las redes sociales”, añadió el alcalde.

En las imágenes, que ayer también fueron ofrecidas por Antena 3 a nivel nacional, se observa como Navarro, acompañado por un amplio dispositivo de vehículos de la Policía Local y Bomberos Civil participa en un acto en la vía pública en el que se festeja el cumpleaños de una joven vecina, mientras por megafonía se agradece la colaboración de los ciudadanos.

El portavoz de Coalición Canaria en Santiago del Teide, Jonathan Martín Fumero, señala que “las imágenes que nos han llegado del día de ayer son un ejercicio de irresponsabilidad que no debió producirse, ni se debe volver a producir”.

“En los actos de homenaje realizados por fuerzas del orden y cuerpos de voluntariado hacia la ciudadanía no cabe la presencia política, mucho menos ocupando coches policiales y sin mascarilla”. En esta línea, asevera que a los cargos públicos se les presupone ejemplaridad para con el resto de la ciudadanía.