Torres: “Las Islas no pueden esperar por otras comunidades que están peor”

Juan J. Gutiérrez / Agencias

El Archipiélago es la comunidad con menor afección del coronavirus en el conjunto del Estado, con 96,8 casos por cada 100.000 habitantes, y con menor tasa de contagio, apenas un 0,2. Esta situación ha llevado al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, a liderar la posibilidad de “adelantar el proceso de desconfinamiento” en las Islas. “No tiene sentido que se condene a Canarias por esperar a otras regiones”, señaló ayer, un día después de que alertara de la necesidad de recuperar “la normalidad” para generar actividad económica y evitar que “la pobreza y el hambre” acaben con el frágil equilibrio social. “Canarias fue la primera en tener el primer contagio de coronavirus en España y ahora quiere ser la primera en salir del confinamiento”, reconoció.

Esta tarde se reunirá el comité científico asesor presidido por Ángel Víctor Torres para estudiar la propuesta que se elevará a Madrid. La idea es recuperar la normalidad cuanto antes, con independencia de la prolongación del estado de alarma hasta el 10 de mayo. La situación de emergencia social implica no perder tiempo en reanudar el mayor número de actividades productivas. Las negociaciones entre Canarias y el Estado las coordina la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.

El presidente regional sostiene que todas las Islas, incluida Tenerife, presentan datos favorables y cada vez se detectan menos positivos haciendo el doble de pruebas. Por tanto, no tiene “ninguna lógica” prolongar más las restricciones y solicitará que las Islas que están libres de coronavirus puedan recuperar la normalidad, abrir las tiendas, los bares, volver a hacer el día a día, manteniendo las restricciones en puertos y aeropuertos, y siempre con precaución y cumpliendo todas las medidas de seguridad. Por otro lado, también hay que empezar “a quitar el miedo a salir a los ciudadanos”.

Entre las propuestas está la posibilidad de salir a la calle a hacer ejercicio entre las 6.00 y las 9.00 horas, para evitar el sedentarismo y combatir la ansiedad, además de la salida de los menores de 12 años acompañados a la calle durante un tramo horario en función de la edad. Todas deben ir acompañadas del uso de las mascarillas y el respeto a la distancia física.

Con un turismo cero que lastra al 35% del PIB del Archipiélago, el sector pide “esperar y no correr en la apertura y que no se realice hasta que no se den suficientes garantías de seguridad sanitaria”, pues lo contrario supondría volver atrás. Ashotel pidió test rápidos y una “trazabilidad del cliente con pruebas y test en origen y en destino”, para garantizar así la seguridad de residentes y turistas.

Mientras, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, pidió que para hacer turismo sea obligatorio tener un “certificado médico libre de la Covid-19”.