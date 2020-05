Comercial Jesuman realiza test rápidos y serológicos de la Covid-19 a toda su plantilla e inicia el desescalamiento, con la ampliación de horarios

Rafael Abreu, director de comunicación y adjunto de las tiendas Tu Trébol hipermercados, Tu Alteza supermercados, Supermercados La Hucha, y Cash Jesuman, nos comunica el acontecer del sector así como de las nuevas fases a desarrollar en base a la situación sanitaria que comienza a aplicarse en la provincia de Tenerife.

Desde la perspectiva de los últimas acontecimientos y viendo la evolución de la alerta sanitaria, estando en un sector muy expuesto, ¿cuáles serán las medidas tomadas en los próximas semanas?

“Una vez superada esa situación crítica que fue finales de marzo, principios de abril, la situación sanitaria en mayo ha mejorado sustancialmente y ello nos lleva a comunicar hoy una nueva hoja de ruta para la vuelta a la normalidad, en todos nuestros establecimientos.”

¿En qué está pensando la empresa para poder hacer esa vuelta a la normalidad con cierta seguridad para trabajadores y clientes?

“En primer lugar, durante las próximas dos semanas, todo el personal de las tiendas Trébol, Alteza y Huchas, más de 1.480 personas, se les harán test rápidos y serológicos para valorar la situación real de la plantilla,mediante un convenio con la importante red hospitalaria de Hospiten, y con ello estaremos en disposición de poner en marcha una ampliación de horarios de 9:00h a 18:00h en nuestras tiendas, la cual se iniciará a partir del día 18 de mayo y se culmina desde el día 25 de mayo con horario de 9:00h a 19:00h ,y con apertura de todos los domingos y festivos,allí donde es posible en su horario habitual.

En segundo lugar, y en paralelo será mentalizar mediante cartelería y comunicación activa a los clientes, que estamos en una fase en la cual no nos hemos librado del coronavirus sino que pasamos a “convivir con el”, y para ello es necesario seguir manteniendo las conductas puestas en marcha en semanas anteriores, principalmente mantener las distancia, y el lavado de las manos con agua y jabón, como práctica habitual y eficaz, para evitar el contagio.”

¿Están pensando en nuevas medidas de cara a posibles rebrotes o por lo menos sistema preventivos adicionales?

“Es cierto que la situación nos obliga a constante mejoras, que van desde la instalación en los centros de venta, de unidades de ventilación y purificación del aire (que es por donde se transmite científicamente el virus) en los puntos más sensibles, a equipos de detección de temperatura de forma automática, por parte del cliente, de forma que se transmita el concepto de espacios seguros en nuestras tiendas.”

¿Cuál podría ser a su modo de ver el aspecto más relevante para que Tenerife y en concreto toda Canarias este en esta situación inmejorable en los ratios sanitarios?

“No sabría decirle más allá de lo que conozco directamente, y de lo cual soy responsable, pero puedo afirmar que me aventuraría a decir que la sociedad canaria en su conjunto, han hecho un esfuerzo de compromiso en la ejecución de un confinamiento seguro y responsable, eso es indiscutible, hemos sido una sociedad comprometida, y ahora solo nos hace falta no bajar la guardia, para no cometer exceso de confianza en la coexistencia con el virus y que la actividad económica vuelva a darnos alguna alegría en mejoras de empleo lo antes posible.”

Dígame por qué desde sus centros se va limitar la utilización de los guantes de un solo uso, (excepto a la hora de adquirir la fruta) y potenciar uso de solución hidroalcohólica

“Hemos sido todos testigos aquí en Tenerife así como en otros lugares, por medio de videos y fotos ,como la naturaleza se ha regenerado de forma sorprendente en apenas casi 40/50 días ,la atmósfera está más limpia, los animales se reproducen en su hábitat a mayor ritmo, habitando sitios inimaginables, como es el caso, de delfines por los canales de Venecia o orcas en los litorales de nuestras islas, por no decir la cantidad de aves que ahora se ven en nuestros cielos, y nos hemos olvidado de que con el uso masivo de plástico volverá a empeorar nuestros mares,y con ello revertir en nuestra frágil naturaleza .Es importante que si bien esa práctica, la de dar guantes de un solo uso en la entrada de las tiendas, pudo tener sentido en una fase intensa de la propagación, se trata de prácticas que de mantenerse , el daño que se está provocando es muy serio al medio ambiente. Aunque a priori debe primar la salud, nos preocupa que si bien existen opciones alternativas y más eficaces estas se utilicen:,las soluciones hidroalcohólicas, sería una elección fácil manejar de forma que, luchar contra la pandemia no implicase un deterioro del medio ambiente.

Pero quizás la más sorprendente es que las autoridades sanitarias, así como O.M.S .son contundente en comunicar que el uso del guante no es obligatorio ni tampoco recomendado para la población en general,puesto que generan una falsa sensación de seguridad, ya que el uso del guante por sí mismo no protege, siendo el método más efectivo para protegerse del coronavirus el lavado de manos con agua y jabón y el uso de gel hidroalcohólico y por supuesto el distanciamiento personal.

De ahí nuestra apuesta en ser eficaces contra la propagación del virus, pero sin que ello suponga contaminar de plásticos los ecosistemas marítimos y la cadena alimentaria, mediante la puesta de dispositivos de expendedores de gel hidroalcohólicos sin contacto en las entradas de las tiendas.”

¿Qué le preocupa tras las fases de la cuarentena, además de la reducción de la actividad económica por la caída del turismo?

“Lo digo convencido y en alto,el riesgo del dia después, es que no seamos capaces de tener optimismo e ilusión. Desde Comercial Jesuman y su red de tiendas debemos ser realista y ver que la situación de los próximos doce meses será dura y socialmente muy preocupante, pero si no lo afrontamos con un compromiso personal y colectivo de que podemos superarlo, aunque para ello tengamos que bajar nuestras pretensiones económicas, la frustración y el desánimo nos llevara a un colapso social, por lo cual, ahora, cuando ponemos rumbo a la victoria contra la pandemia sanitaria,es el momento de evitar otra de carácter económica y creo que estamos a tiempo si hacemos las cosas bien y entre todos.”