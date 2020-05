Dos menores denuncian una presunta agresión de policías de Arafo

Dos jóvenes, de nacionalidad marroquí, de 17 años, fueron presuntamente agredidos por dos policías de Arafo, cuando estos le interceptaron pasadas las once de la noche, del día 26 de mayo,en una calle de Arafo, cuando los jóvenes caminaban hacia el centro de menores donde residen.

Los dos menores, según cuenta la denuncia por lesiones interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil de Güímar a las 12 de la mañana del día 28, relatan en la misma que se encontraban jugando con una carretilla en la calle Reyes de España, que utilizaron a modo de carro calle abajo, cuando fueron interceptados por la Policía poco después de las once de la noche cerca de la panadería que hay en esa calle, cuando ya se disponían a retirarse al centro de menores que lleva una ONG y que gestiona el Cabildo de Tenerife, dedicado a aquellos inmigrantes que llegan en pateras a las islas. En la actualidad en ese centro hay ingresados nueve menores de 14 a 17 años, de origen marroquí y subsahariano.

Según relatan en la denuncia, los agentes interceptaron a los menores con un coche rotulado de la Policía Local, y cuando quisieron identificarlos estos echaron a correr, siendo interceptados luego por “un coche no rotulado” que les golpeó cayendo al suelo, “apeándose los agentes, reduciéndolos y golpeando a ambos engrilletándolos”, recoge el atestado al que ha accedido este periódico.

“Luego -prodigue el testimonio- nos subieron al coche no rotulado y nos llevaron al centro donde los reintegraron”, añadiendo que toda la actuación “en presencia de varios vecinos”.

En la denuncia también se recoge el parte de lesiones de ambos menores realizado en el centro de salud de Arafo al día siguiente de las presuntas agresiones, en la que se citan “diversos dolores y hematomas”, así como un informe interno del centro de menores a través de los cuidadores de la ONG.

Hay que recordar que el estado de alarma no permite estar en la calle, sin una justificación, pasadas las once de la noche. Desde el Ayuntamiento de Arafo se comunicó ayer que tienen conocimiento de los hechos por terceros, pero no se manifiestan hasta conocer la denuncia.