La pandemia en Granadilla: silencio en blanco y negro

Retratos, escenas cotidianas en calles, plazas y playas vacías, limpieza y desinfección, solidaridad, tristeza y preocupación muestran las imágenes captadas en su Granadilla natal por el prestigioso fotógrafo Juanmi Alemany, con un deseo de documentar un hito histórico, la mayor pandemia jamás conocida al menos en un siglo.

La colección de imágenes realizada por Juanmi Alemany, que ha pasado el confinamiento en su pueblo, ha utilizado el blanco y negro, “para dar más realismo al estado de alarma en el que seguimos inmersos, para captar con la crudeza de la situación”, según el autor. Un trabajo que para la edil de Cultura de Granadilla de Abona, Eudita Mendoza “debe servir como recuerdo para enseñar a nuestros hijos y nietos, para las futuras generaciones”, esperando que en realidad esta pandemia “se quede aquí” y no permanezca entre nosotros.

Juanmi Alemany (Granadilla de Abona, 1973), señala que “es un proyecto fotográfico que llevo realizando desde el comienzo del estado de alarma en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granadilla de Abona”.

“La idea -prosigue el fotógrafo- surgió por la necesidad de plasmar en imágenes la situación histórica que nos ha tocado vivir. En esta ocasión, me veía en la obligación de dejar para la historia una serie de fotografías de lo que vivimos para los que lo vean en un futuro y debía hacerlo en mi pueblo, con mi gente. He fotografiado calles vacías, controles de policía, personal desinfectando centros de salud de madrugada, playas desiertas, entierros desoladores y lágrimas de personas que no pueden contenerse frente a mi cámara”.

Un trabajo que no le ha sido sencillo para un profesional capaz de nadar y captar imágenes de un ballena Jubarta de 30 toneladas y 16 metros de largo, por la cercanía con su vecindario. “Yo también he llorado, después de salir de un entierro, un día triste, lluvioso, desolador y bajar a la playa de El Médano. Verte en medio de esa imponente playa absolutamente solo, después de vivir la desolación de un funeral hace que uno se sienta triste”, comenta, algo que remarca la concejala Eudita Mendoza: “Viendo las fotos se te erizan los pelos”.

Tanto Alemany como Mendoza coinciden en que “cuando se rebaje esta pandemia haremos una exposición para que la gente pueda disfrutarla y habrá retratos, lugares y detalles que nos harán pensar en lo vivido”.

Todas las fotografías son en blanco y negro, porque “siento que es mucho más documental y llega mejor al alma. Como una vez muy bien dijo Ted Grant : Cuando fotografías a una persona en color, fotografías su ropa; cuando lo haces en blanco y negro, fotografías su alma”.

Eudita Mendoza señaló que la idea surgió por la necesidad de “documentar y plasmar en el municipio los efectos de la pandemia y el estado de alarma, un pequeño documento de la realidad, y nada mejor para ello que contar con Juanmi Alemany, nuestro mejor embajador en fotografía”, señaló.

El trabajo de Alemany en los últimos sesenta días se ha traducido en una colección de fotografías que recorren todo el amplio municipio de Granadilla de Abona, en tiendas, supermercados, cementerios, calles, playas y “sobre todo retratos que muestran la incertidumbre de un virus, aunque ahora estemos en una situación un poco más light”, comenta Eudita Mendoza, quien se queda con escenas como las vividas en Chimiche, El Salto o Cruz de Tea, “cuando aparecieron por allí los trabajadores de limpieza con los EPIs” o las que “muestran la solidaridad de todos los granadilleros” en una situación jamás vivida en el municipio y que “debe servir como recuerdo imborrable para esos niños, por ejemplo, que no han podido salir de sus casas en 60 días y que muchos se preguntaban el porqué”.

La idea del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, una vez se alcance “la nueva normalidad” es realizar con el trabajo de Juanmi Alemany, una gran exposición en donde los protagonistas principales, aparte de toda la ciudadanía de Granadilla de Abona, serán aquellos sectores que han estado en primera fila a la hora de combatir la crisis sanitaria de la Covid-19.

Juanmi Alemany sigue así la estela de su abuelo y su padre, quienes fueron durante buena parte del siglo pasado los encargados de dejar inmortalizados los hechos más trascendentes sucedidos en Granadilla.