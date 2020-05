Las vacunas salvan millones de vidas todos los años

Por Luis Ortigosa

El día 14 de mayo de 2020, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha hecho público el documento Prioridades del Programa de Vacunaciones durante las fases de transición de la pandemia de la Covid-19 en el que se recuerda, tanto a los profesionales sanitarios, como a las familias y a la población general, la importancia de ir recuperando las vacunaciones del Calendario común de vacunaciones para toda la vida, que habían quedado aplazadas desde el comienzo de la pandemia.

Durante los meses de marzo y abril de 2020 se ha observado un descenso preocupante en el número de dosis administradas de las vacunas consideradas prioritarias para la población infantil. A pesar de que el propio Ministerio de Sanidad, y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, habían informado a los sanitarios, y a la población, que era importante mantener la vacunación durante la pandemia en estos tres grupos: los niños entre dos y quince meses, la vacunación en embarazadas y las personas pertenecientes a grupos de riesgo.

Pero muchos padres, por miedo a acudir a los Centros de Salud en tiempos de coronavirus, han ido retrasando esas vacunaciones prioritarias, fundamentales para los niños entre los dos y quince meses, ya que consiste en la primera vacunación frente a un grupo de enfermedades graves, concretamente trece patologías frente a las que se dispone de vacunas seguras y eficaces.

Y estas circunstancias de miedo entre algunas familias, junto con el retraso de las otras vacunaciones del calendario a partir de los 3 años de vida en adelante (ver el Calendario Oficial de Vacunaciones de Canarias para toda la vida), están generando un aumento de “bolsas de personas susceptibles” no vacunadas, en las que hay que incluir a niños y adultos, con el peligro que para la salud pública e individual representa este importante descenso de las coberturas vacunales.

Tenemos que recordar una vez más, que Canarias cuenta con uno de los calendarios de vacunaciones más completos de todo el estado español, que incluye vacunas frente a 18 enfermedades, que se administran de forma gratuita por el sistema público de salud. La falta de administración de estas vacunas está poniendo en riesgo la salud de los niños no vacunados, y lo que es más grave, al disminuir las coberturas de grupo por la falta de vacunación, enfermedades que están perfectamente controladas en la actualidad, pueden empezar a reaparecer en forma de brotes epidémicos en los próximos meses y años (sarampión, tosferina, infecciones neumocócicas y meningocócicas, entre otras).

En la situación actual de transición de la Covid-19 es necesario recuperar las actividades de vacunación habituales y recordar, tanto a la población como a los profesionales sanitarios, que la vacunación es un servicio de salud esencial del sistema público de salud, incluso durante la pandemia, para mantener adecuadamente protegida a toda la población frente a las enfermedades que son evitables por vacunas.

En las últimas tres semanas, desde que se abrió el desconfinamiento de la población, se están viendo muchas personas de todas las edades por las calles. Primero comenzaron a salir los niños, y después los adultos en forma escalonada, y se ve a muchos ciudadanos, que, sin uso de mascarillas, y sin guardar las distancias de seguridad recomendadas, se “han lanzado a las calles”, con ganas de recuperar esas siete semanas de confinamiento, pero de forma desordenada y sin mantener unas mínimas medidas de seguridad. Pero estamos en los momentos más delicados de esta pandemia, que, aunque está comenzando a ser controlada, hay que recordar que aún quedan meses, quizás años, para poder llegar a decir que está totalmente controlada, y que la Covid-19 ya no representa un peligro para la humanidad.

Por eso, ahora es tiempo de pisar las calles nuevamente, como decía Pablo Milanés refiriéndose a otro hecho dramático acontecido en Chile en 1973, pero pisando las calles nuevamente, con responsabilidad.

con Responsabilidad

Es tiempo de ir recuperando poco a poco las actividades que hacíamos antes del día 14 de marzo: trabajo, deporte, encuentros con la familia y con los amigos,… pero guardando todas las normas de precaución que diariamente nos recuerdan las autoridades sanitarias, y que son las que en el momento actual pueden hacer que el coronavirus SARS-Cov-2 vaya desapareciendo de nuestras vidas: el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros, la utilización correcta de mascarillas (probablemente en unos días su uso será de obligado cumplimiento para todos, como una medida más para frenar el contagio entre personas), lavados frecuentes de manos, adecuada higiene respiratoria al toser, etc…

No disponemos de vacuna frente a este nuevo patógeno que está diezmando a la humanidad, como sucedió en siglos anteriores con otras pandemias incluso más virulentas que la Covid-19: la peste de la Edad Media, o la mal llamada gripe española de 1918, que provocaron millones de muertos en el Planeta. Por no hablar de la viruela, difteria, poliomielitis, tétanos…, enfermedades que en los últimos siglos provocaron cientos de miles de fallecimientos, o de secuelas terribles en los que sobrevivieron. Pero con el advenimiento de las vacunas, la viruela está erradicada desde al año 1980, la polio está a punto de desaparecer (aunque, con la pandemia Covid-19, habrá que evaluar su evolución en los próximos meses), y la difteria, el tétanos, la tosferina, la rubeola etc… están muy controladas desde que las vacunas se han generalizado.

Por eso es tiempo de mantener altas las coberturas vacunales en niños y adolescentes, y en embarazadas y poblaciones de riesgo. Si no lo hacemos, probablemente en unos meses veremos de nuevo entre nosotros lactantes con tosferina (grave, y a veces mortal, a esas edades), brotes de sarampión, o ingresos hospitalarios por neumonías neumocócicas o enfermedad invasiva meningocócica.

Seguras y eficaces

Afortunadamente, en España disponemos de vacunas seguras y eficaces frente a todas esas enfermedades. Y, además, su administración es gratuita. Hay que informarse en los Centros de Salud y recuperar las oportunidades perdidas de vacunación. Colaboremos todos, y evitemos que en los próximos meses sigamos viendo enfermos por coronavirus, con brotes de sarampión, neumonías o meningitis. No pretendo dar una visión apocalíptica. Pero es la realidad. ¿Alguien sospechaba en diciembre de 2019 lo que nos está pasando en mayo 2020? Acabar con esta pandemia es tarea y responsabilidad de todos, no solo de las autoridades sanitarias.

*Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría