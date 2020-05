Rechazan plátanos de Canarias gratis para los menús de niños vulnerables en Madrid

El sector platanero de Canarias, a través de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), contactó el pasado 18 de marzo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ofrecer plátanos gratis para los menús escolares, tal y como había acordado con otras comunidades autónomas. Iniciativas que se sumaban a otras donaciones realizadas por Asprocan en el territorio nacional durante la pandemia de COVID-19, que han permitido ofrecer regularmente este producto a cientos de miles de personas de toda España. En caso de que Ayuso aceptase, más de 11.000 niños en Madrid comerían fruta fresca tres días a la semana junto a los menús precocinados de Telepizza y Rodilla.

Sin embargo, según publica este miércoles el diario EL PAÍS, estas dos empresas no aceptaron incluir en su carta los plátanos porque tenían que ir a recogerlos a Mercamadrid, el mercado de distribución situado en Vallecas desde donde opera Plátano de Canarias. Al parecer, Telepizza no les respondió y Rodilla negoció con Plátano de Canarias financiar la distribución al 50 por ciento, pero no hubo acuerdo.

En este sentido, el Gobierno central ha enviado un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que “justifique” que los menús de Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes que desde el 18 de marzo reciben los alumnos beneficiarios de becas comedor en la región por un acuerdo con estas empresas son “saludables”, de cara a poder recibir financiación extraordinaria pedida para ayudas a garantizar el derecho de alimentación de menores en situación de vulnerabilidad.

Además, el Ejecutivo estatal insta al administración regional a buscar “otro proyecto alternativo que garantice de forma más completa la alimentación de estos niños y niñas afectados por el cierre de los comedores escolares”.