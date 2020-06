Canarias logra cero pacientes de coronavirus en las UCI

El Archipiélago canario está ganando la batalla al coronavirus. La Consejería de Sanidad confirmó ayer que en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales de las islas no hay ningún paciente enfermo de la Covid-19. Desde el inicio de esta crisis las camas de críticos de las Islas han acogido a 184 pacientes, el último abandonó ayer la UCI del Hospital de La Candelaria, mientras que 950 personas han requerido hospitalización por el virus.

Canarias acumula 2.390 casos de coronavirus desde el inicio de esta crisis el 30 de enero de 2020, tres más que al cierre del lunes, se han dado un total de 2.150 altas epidemiológicas, de las que cinco corresponden al día de ayer y la cifra de fallecimientos es de 162. Por tanto, las Islas cuentan con 78 casos activos de coronavirus, de los cuáles 67 personas están recibiendo asistencia en sus domicilios mientras que solo 11 pacientes están en una cama hospitalaria.

“Seguimos vigilantes”

El Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, señaló que estos datos reflejan una “satisfacción contenida, pero a la vez mucha responsabilidad”. “Esta alegría no nos exime de seguir vigilantes, incluso más atentos que antes”.

Desde el Servicio Canario de Salud (SCS) “seguimos buscando sospechosos, que no sepan o no saben que lo son, y seguimos pendientes de prepararnos para la recuperación progresiva de la normalidad y para el control de las fronteras, cuando se abran del todo”.

Por su parte, el director del SCS, Antonio Olivera, manifestó a DIARIO DE AVISOS que “sin duda es una gran noticia, ya se va viendo que el progreso del coronavirus va remitiendo. Los últimos casos registrados no son como los iniciales, que seguían una trayectoria de empeoramiento, hospitalización, y terminaban en UCI y muchos en fallecimiento, sino que ahora son casos asintomáticos o que han ido surgiendo con baja incidencia, lo que ha permitido que los datos más críticos (que son los de hospitalización y de UCI) se hayan reducido. Hemos conseguido no tener ningún paciente en la UCI y además las personas hospitalizadas se han reducido a tan solo 11, de tal modo que la mayoría están controladas y se les hace el seguimiento en sus casas porque sus síntomas no son especialmente relevantes”.

Tenerife, 1.501 casos

Por islas, y siguiendo el ítem de la residencia del caso, la que más positivos acumulados tiene es Tenerife, que cuenta con 1.501 casos, seguida por Gran Canaria con 601 casos; La Palma, con 107 contagiados; Lanzarote, 84 casos; Fuerteventura, 46 casos; La Gomera, 8 casos y El Hierro, 3 casos. Además, se suman 41 personas que han sido diagnosticadas y tratadas y están registradas en la isla en la que se les ha analizado la prueba, pero no ha sido posible identificar su residencia.

En cuanto a los fallecidos por Islas, Tenerife suma 110 difuntos, Gran Canaria 39 fallecidos, La Palma 7 óbitos y Lanzarote 6.

Por su parte, los profesionales del Servicio Canario de la Salud, en su labor de rastreo, detectaron en la jornada del pasado lunes un total de 203 casos sospechosos en Canarias, a los que se realizarán las pruebas PCR entre 24 y 72 horas para confirmar si son positivos. El SCS ha realizado hasta ayer un total de 132.808 pruebas PCR.

Serra: “Es más fácil entrar en la UCI con coronavirus que salir recuperado”

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas, Lluís Serra Majem afirmó que la salida del último paciente d la UCI “es un dato muy positivo”, porque “en la UCI es más fácil entrar que salir”, si hablamos de la Covid. “Entrar en fácil porque una complicación la puede tener cualquiera, por ser una persona mayor, tener diversas patologías, etc., pero es muy difícil salir o tardan en recuperarse”.

Serra Recordó que el coronavirus “tiene una letalidad muy alta entre los pacientes críticos, según diferentes estudios que señalan que más del 50% de los que ingresan fallecen y en algunos hospitales llegan incluso al 70%”. Sin embargo, tratamientos como la Dexametasona ha supuesto un gran avance para salvar vidas.