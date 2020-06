El Ayuntamiento de La Laguna autoriza la instalación y ampliación de más de 75 terrazas

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) ha autorizado hasta el momento la ampliación e instalación de 79 terrazas en la vía pública para ayudar a los establecimientos de restauración y hostelería a paliar los efectos de la crisis sanitaria.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que esta ocupación del dominio tendrá carácter provisional, ya que con esta medida se pretende apoyar la reactivación económica ante el impacto que ha tenido la pandemia.

Al respecto, el concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, ha resaltado que la finalidad es “respaldar a un sector del que dependen multitud de puestos de trabajo y que ha visto mermado sus ingresos durante la declaración del estado de alarma, al implicar en primer lugar la clausura total de la actividad y, con posterioridad, la restricción de su capacidad”.

Desde la aprobación de los bandos municipales que dieron cobertura a estas medidas, se han atendido desde el área un total de 149 solicitudes de autorizaciones temporales de terrazas.

De ellas, 123 expedientes ya se han resuelto y se ha permitido la ampliación o instalación de 79 espacios, mientras que las peticiones restantes (44) no cumplían con las condiciones, y 26 se encuentran actualmente en tramitación.

Si bien la concesión de los permisos depende de la Gerencia de Urbanismo, Santiago Pérez subraya que “la coordinación entre las distintas concejalías del Ayuntamiento supone un factor clave para dar respuesta a la demanda de los hosteleros en el menor tiempo posible”. De hecho, en 28 de los 79 expedientes ha sido necesaria la intervención de diferentes áreas.

Respecto a las 44 solicitudes que no cumplen con las condiciones del bando, en su mayoría eran peticiones para solicitar terrazas en espacios privados, por lo que no requerían de la autorización de ocupación de dominio público prevista en el bando municipal. En otros casos, la negativa obedece a que se trataba de actividades que no eran de restauración.