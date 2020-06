El DIARIO entrega el tercer patinete BMW X2 City

La vuelta a eso que llaman nueva normalidad permite que también las viejas costumbres se retomen, aunque sea con mascarilla y distancia social de dos metros. Y eso es lo que ha hecho DIARIO DE AVISOS, que ha reanudado el sorteo de los patinetes eléctricos que se vio obligado a suspender por la declaración del estado de alarma. Este viernes, en las instalaciones de Canaauto BMW en La Laguna , empresa colaboradora en este sorteo, tuvo lugar la entrega del tercero de los seis vehículos que cada mes venía regalando el DIARIO a sus lectores. Allí, María y Verner, ganadores de este último juego, recogieron un vehículo que, aseguraron, van a disfrutar al máximo, aunque María, a sus 60 años, confiesa que sus problemas de vértigo le van a impedir, de momento, subirse al patinete tanto como quisiera.

Fue su marido el que rellenó el único cupón con el que participaron en el sorteo, aunque puso el nombre de su mujer en la papeleta. Como cuenta esta lagunera que ya está prejubilada, “curiosamente, cuando él lo estaba rellenando pensé, y así se lo dije, que nos lo íbamos a sacar”. Por eso, confiesa, cuando la llamaron para contarle que había resultado ganadora, no le sorprendió demasiado. “La verdad es que no me sorprendí mucho porque, ya te digo, tenía esa sensación desde el momento en que enviamos el cupón”. María es una fiel lectora de DIARIO DE AVISOS. “Siempre lo leo, en los bares, o donde puedo, también en casa claro”, detalló.

Mientras María hablaba con DIARIO DE AVISOS, su esposo se animó a probar el patinete que minutos antes habían recibido de manos del director de Operaciones del periódico Juan Ignacio Rodríguez, y del responsable de Motorrad del concesionario oficial de BMW, Michel Ambrosio. Verner, que se dedica a la construcción de naves industriales, condujo con soltura por el exterior de las instalaciones de Canaauto, y afirmó que lo iba a usar bastante. “Tal y como está el tráfico hoy en día, donde no encuentras aparcamiento en ningún sitio, este tipo de vehículos son una buena opción y de cara al futuro tendrán mucho recorrido”.

Por su parte, María explicó que se animó a participar en el sorteo porque “cuando era niña, mi hermano tenía una patineta de las de toda la vida, de esas metálicas y me lo recordó; pensé que estaría bien tenerlo de nuevo”. Reconoce que lo del confinamiento no lo ha llevado muy bien y que empezar a salir y participar en actos como el del viernes, le sirve de ayuda, aunque, “aún hay que ir quitando todo eso de la cabeza”, admitía. Como María, son muchas las personas que han sufrido depresión y ansiedad por no poder salir a la calle. Ahora, ella y su marido, ya tienen un nuevo aliciente para hacerlo, de la mano de su nuevo patinete. Los lectores de DIARIO DE AVISOS aún pueden disfrutar, igual que los ganadores de este último sorteo, de uno de estos vehículos ya que, hasta agosto, se continuará con la entrega del resto de patinetes, otros tres.

Para ello, pueden enviar sus cupones, antes del último día de cada mes, al apartado de correos 1039 de Santa Cruz de Tenerife, o depositarlos directamente en las instalaciones del periódico ubicadas en al avenida principal Dársena Pesquera, Edificio Plató del Atlántico, 2ª planta, para participar en el sorteo de los patinetes eléctricos que aún quedan por entregar. Cada mes se sorteará un nuevo vehículo hasta completar los seis que componen la promoción que se inició en enero y que se dará por finalizada el próximo agosto.

< ► > Tanto maría como su esposo son fieles lectores de diario de avisos y su fidelidad ha tenido premio. Sergio Méndez

Hasta 25 kilómetros por hora y casi en silencio

El patinete de BMW, modelo X2 City, es un vehículo de alta gama en su categoría. Se trata de un scooter pedelec eléctrico, cuyo valor en el mercado supera los 2.300 euros. Ligero, compacto y plegable, se adapta fácilmente al maletero de los coches pequeños y puede llevarse tanto en la guagua como en el tranvía. Este patinete no solo permite circular sin problemas ni emisiones, sino atravesar con rapidez la ciudad, evitando el tráfico, a velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Dispone de un pedal que es el que regula la velocidad y que permite mantenerla constante a la seleccionada por el usuario. Además cuenta con una toma de carga externa que permite cargarlo en un enchufe corriente.