El Ministerio ordena paralizar de manera cautelar el hotel de La Tejita

“El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha ordenado la paralización cautelar de las obras del hotel de La Tejita por considerar que estas podrían estar ejecutándose en terrenos que, si bien no forman parte del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), sí podrían resultar afectados por la servidumbre de protección una vez finalice el procedimiento de deslinde del tramo de costa donde se encuentra la playa de La Tejita, en Granadilla de Abona.

Pese a este triunfo “parcial” de los ecologistas, los dos activistas se encaramaron a las grúas de construcción del hotel hace una semana permanecieron anoche en las mismas, al considerar Sara Mesa, portavoz del grupo de apoyo a esos activistas, que “tenemos que leer la letra pequeña, porque sabemos de las triquiñuelas de tantos años lleva haciendo Viqueira e ir con pies de plomo para saber que podemos hacer mañana por la mañana (por hoy), y conocer las vías concreta para que se ejecute esa orden ministerial”, señaló la activista, que consideró esta resolución “una victoria de estos dos héroes y de los muchos años de lucha que llevamos ante este atentado, pero todavía es pronto para saber si van a bajar de las grúas, ojalá que sí, porque no podrán estar seis meses hasta que esta paralización cautelar se pueda convertir en definitiva”.

La resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar, firmada el lunes, se basa en el informe de inspección del Servicio Provincial de Costas de Tenerife. Este informe de inspección se recibió hoy mismo en la Dirección General de la Costa y el Mar y en él se constata que, de acuerdo con el expediente de revisión del deslinde incoado en enero de 2019, se están ejecutando obras en terrenos que podrían resultar afectados por la servidumbre de protección una vez finalice el procedimiento en tramitación.

Las obras de construcción de este hotel fueron autorizadas con fecha 3 de junio de 2016 por el Gobierno de Canarias y tienen licencia desde el 21 de diciembre de 2018, otorgada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Hasta el momento, estas administraciones no han adoptado ninguna decisión relativa a autorización y licencia, respectivamente.

El 13 de junio de 2019 el Servicio de Costas de Tenerife ya requirió a la empresa promotora de dichas obras para que paralizara las que se estaban ejecutando en DPMT provisional. Si bien la empresa acató ese requerimiento, lo ha recurrido administrativa y judicialmente.

El informe que emitió el servicio de vigilancia viene precedido de sendos escritos (12 y 19 de junio) de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, y anteriormente, se habían sucedido varias denuncias de la Asociación Salvar La Tejita. La resolución que pondrá fin al procedimiento de revisión de deslinde está solo pendiente del preceptivo informe del servicio jurídico.

Valbuena: “El hotel es una burrada”

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha expresado su satisfacción por la paralización cautelar de las obras del hotel hasta que concluya el expediente de revisión, tal y como, afirma, había demandado el Ejecutivo regional.

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, aprovechó la resolución del Ministerio del mismo nombre para pedir que se revise el proyecto “de cabo a rabo”, como ya había adelantado por la mañana en Onda Tenerife, sin conocer aún la orden ministerial. “Esto era lo que veníamos demandando desde hace tiempo, que la Dirección General de Costas tenía que proceder a esta paralización cautelar hasta que culmine el expediente de revisión”, señaló.

A partir de ahí, deja claro que “el expediente va a suponer la modificación de las líneas de la delimitación público marítimo terrestre y de la servidumbre, y por lo tanto va a suponer revisar de facto un proyecto que tiene que ser revisado de cabo a rabo”.

José Antonio Valbuena confía y solicita públicamente “que el Ayuntamiento de Granadilla participe en esta revisión y nos acompañe para poder evitar este desastre en un entorno como el de Montaña Roja”.

“El hotel de La Tejita es una burrada”, así de contundente se había mostrado por la mañana en Onda Tenerife, tras advertir que “sin conocer la servidumbre de protección, tras la anunciada revisión del deslinde marítimo-terrestre por parte de Costas, el Gobierno no puede actuar, pero sí el Ayuntamiento de Granadilla, que debe paralizar las obras de manera cautelar hasta que se conozca ese deslinde”.

Valbuena fue más allá y dijo que “si yo fuera el promotor intentaría respetar un espacio como este, pero estos son promotores gallegos que viene de fuera y hacen lo que tienen que hacer y machacar lo que se encuentren por delante”.

Insiste el consejero que “los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias nos han dicho que no tenemos ninguna capacidad para poder actuar en tanto y cuanto la actual servidumbre de protección no está siendo ocupada, otra cosa bien diferente es que con el nuevo deslinde esta cambie. Ahora, en primer lugar, el que tiene unas posibilidades claras para poder actuar es el Ayuntamiento de Granadilla, porque hablamos de una licencia urbanística, y aquí ha pasado de rositas. Si se da por buena la nueva delimitación, esa licencia hay que modificarla, porque no es válida cuando las condiciones van a modificarse y el Ayuntamiento sigue callado, cuando concedió, sospechosamente, la licencia de obras dos semanas antes de que se avisara que el deslinde iba a ser modificado. Y en segundo lugar, Costas debería haber procedido antes a una paralización cautelar, teniendo presente que hay un expediente vivo que puede variar sustancialmente la obra”.

El consejero entiende que hay un nuevo concepto de sostenibilidad en Canarias y apunta que “el hotel La Tejita es de alguna forma el siguiente elemento al que hay que ponerle punto y final, como ya sucedió con el Mamotreto de Las Teresitas. En caso que la construcción sea nula, todavía queda mucho recorrido, y los promotores, como es lógico podrán reclamar alguna indemnización porque tenían los permisos concedidos, con una delimitación anterior que aún está en revisión”.

“Costas es una administración compleja y no son pocos los problemas que tenemos con las personas que están al frente de la Demarcación en Santa Cruz de Tenerife. Hay que hacer una renovación profunda en ese equipo para que funcione la Dirección de Costas en esta provincia”, recordando que Canarias seguirá insistiendo ante el Estado para tener competencias en Costas.

Una semana en lo alto de dos grúas

Grúa Roja y Grúa Azul, como quieren denominarse para mantener el anonimato, cumplen hoy una semana del inicio de tan osada protesta que bien podrían concluir hoy, una vez lograda “la paralización cautelar” de las obras del hotel, aunque nadie lo ha asegurado. “El chico está como un roble” y la chica, aunque algo menos fuerte físicamente, tiene voluntad de hierro para aguantar”, señalaron desde Salvar La Tejita. Esta mañana, a las 11, habrá una rueda de prensa del grupo de apoyo de los activistas, que el lunes recibieron sobre las seis el apoyo de muchos colectivos con la lectura de un manifiesto, poco después llegó la grata noticia de la resolución desde Madrid del Ministerio. La primera batalla ya está ganada.

Granadilla dice que las obras están paradas en el deslinde afectado

El Ayuntamiento de Granadilla, a través de la Concejalía de Urbanismo, comunica que la construcción del hotel de 5 estrellas en Costabella consta de todos los informes sectoriales que se solicitaron a los distintos organismos, previo a la concesión de licencia de construcción. Siendo todos ellos favorables al proyecto: Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea desde 2015; Consejería de Turismo del Cabildo desde abril de 2016; Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias desde junio de 2016 y licencia municipal, ya que cumple con lo previsto en el PGO de Granadilla de Abona, aprobado el 26 de enero de 2005, que recogía la calificación de los terrenos como urbanos, de uso Turístico Hotelero.

El 29 de enero de 2019, posteriormente a la concesión de la licencia, el Servicio Provincial de Costas acordó incoar un expediente de revisión del deslinde en el tramo de costa en el que se había autorizado al hotel el 12 de noviembre de 2018, por la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Con fecha 24 de junio de 2019 el Servicio de Vigilancia de Costas ha confirmado que la empresa no está trabajando en los terrenos afectados por el deslinde en tramitación. Inspecciones posteriores han constatado que los trabajos continúan parados en la zona afectada.

No obstante y a pesar de lo citado anteriormente, la Junta de Gobierno Local ha solicitado a la Dirección Provincial de Costas informe de las actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha del último informe remitido.