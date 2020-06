Emotivo homenaje de la tinerfeña Sara Socas a Pau Donés

Tras la noticias del triste fallecimiento de Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, muchos artistas le han rendido un merecido homenaje al barcelonés.

La rapera tinerfeña Sara Socas compartió en sus redes su versión del tema ‘Agua’, sin duda uno de los muchos éxitos de Donés, con el piano de fondo musical. “La primera vez que me enamoré de una piba no podía parar de escuchar esta canción. Gracias, Pau Donés. Yo no sé hacerlo como tú pero al menos lo seguiré intentando. Descansa en paz”, añadió la canaria en su publicación de Instagram.