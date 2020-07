Canarias ya suma 18 brotes con al menos 164 contagiados de Covid

El Archipiélago canario sigue sumando casos de coronavirus. Tras varias semanas de contagios locales con registros contenidos, en las últimas jornadas están aumentando el número de positivos a un nivel preocupante. Si el pasado sábado fueron 13 contagios, todos en Tenerife, ayer se sumaron otros 15 contagios más, la mayoría con un nexo común: las familias. El Archipiélago acumula 18 brotes de coronavirus activos con, al menos, 164 personas afectadas, sumando en apenas 72 horas cuatro nuevos focos con unas 20 personas positivas.

Con los últimos registros contabilizados ayer a las 20.00 horas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, desde el inicio de la pandemia en las Islas, el 30 de enero, se contabilizan 2.610 casos positivos de coronavirus, de los cuales 162 han fallecido (el último se registró el 13 de junio), mientras que 2.248 pacientes se han recuperado.

Actualmente, hay 200 casos activos, entre los cuales uno se mantiene en la UCI, 12 están ingresados en plantas hospitalarias, y 187 se mantienen en cuarentena en sus domicilios o en los espacios habilitados para los inmigrantes que han llegado a nuestras costas recientemente.

El fin de semana anterior, también reflejó un aumento del número de casos, pues se pasó de tres positivos diarios (viernes, sábado y domingo) a sumarse de golpe 46 el lunes pasado.

Del 18 de marzo al 30 de mayo

Los 200 casos positivos por coronavirus también son un registro preocupante. Para contabilizar más de 200 casos activos hay que remontarse al período que comprende del 18 de marzo al 30 de mayo, ambos incluidos, ya que posteriormente el número había descendido paulatinamente.

Las últimas pateras y embarcaciones neumáticas con inmigrantes irregulares contagiados que llegaron a nuestras costas, suman 102 positivos, pero estas personas no son el problema epidemiológico en Canarias, debido a que están controlados desde el momento que desembarcan y se les aísla del resto de la población, por lo que no contagian a nadie más en nuestro territorio.

La mayor incidencia del coronavirus se está produciendo actualmente en los grupos familiares y de amigos en los que no se guardan la distancia física ni se utilizan medidas de prevención, como el uso de mascarilla ni el lavado de manos.

Los datos de estos últimos siete días demuestran que en las últimas semanas estamos dado pasos hacia atrás en la contención de la pandemia, y no serán por los constantes mensajes de las autoridades para mantener las medidas de prevención frente a un enemigo invisible.

Hay que recordar que hasta el jueves 23 de julio, Canarias sumaba 5,6 contagios por cada 100.000 habitantes, una incidencia muy por debajo de los 31,3 de media nacional (la tercera Comunidad con menor incidencia), y también alejada de los 13,9 casos del Reino Unido o los 6,7 de Alemania.

Cuatro brotes en apenas 72 horas

El pasado viernes al mediodía la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud informaba que en el Archipiélago habían 14 brotes de coronavirus activos y abiertos con unas 144 personas diagnosticadas con la Covid-19, y de ellas, 100 eran inmigrantes irregulares llegados en patera, y se mostraban preocupados por el cambio en la edad de los casos diagnosticados. Si al principio de la pandemia el 40% de los casos tenía más de 60 años (población vulnerable). Actualmente, este grupo de edad supone solamente el 10% de los casos, ya que el 65% de los casos actuales diagnosticados de Covid-19 tienen menos de 40 años.

Además de esas 100 personas migrantes en situación irregular que han llegado en patera, seis brotes se sabía o sospechaba que tenían un origen importado (nacional o extranjero, como el originado por una persona que regresó de Estados Unidos a Tenerife y otra que volvió de México y que provocó un brote familiar entre Gran Canaria y Fuerteventura). Se considera un brote cuando se dan tres o más casos con infección entre los que se ha establecido un vínculo epidemiológico común.

Pues entre el pasado sábado y ayer domingo se han producido cuatro nuevos brotes de coronavirus en Canarias, todos en la Isla de Tenerife.

El primero está afectando al Hospital San Juan de Dios de Tenerife, y cuenta con siete casos activos, cuatro usuarios y tres trabajadores, según los datos facilitados por la web del Servicio Canario de la Salud. El viernes por la tarde, ya se suspendieron las visitas de familiares a este centro hospitalario concertado de Santa Cruz de Tenerife, en el que se realizaron las pruebas PCR de detección a todo el personal y pacientes ingresados. Hoy se sabrán los resultados de las nuevas pruebas realizadas.

Por otro lado, también hay un brote en un barco pesquero que llegó a Santa Cruz de Tenerife y que afecta por el momento a dos de sus tripulantes. Asimismo, dos de los migrantes que llegaron en las últimas pateras a la Isla, han dado positivo por coronavirus. Por ahora no hay un brote, pero desde que uno más esté contagiado, habrá que sumar un nuevo brote.

Este domingo

En la jornada de ayer, entre los 15 casos positivos contagiados, se confirmaron dos nuevos brotes en Tenerife. El más numeroso se ha detectado en el municipio de Puerto de la Cruz y afecta a seis miembros de una misma familia. Por su parte, otros tres casos con un vínculo común se han descubierto en La Laguna.

Por tanto, aunque Fuerteventura sigue siendo la isla con más casos activos, con 77, casi todos vinculados a la inmigración (71 contagiados), destaca el repunte de nuevo en Tenerife, donde ya se contabilizan 55 casos. Uno de los afectados se mantiene ingresado en la UCI, el viajero de Estados Unidos, siete están hospitalizados en planta y 47 están en cuarentena en sus domicilios o en los lugares habilitados para ello (en el caso de los migrantes).