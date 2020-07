El Espanyol puja por Milla

Sigue aumentando la nómina de pretendientes por el jugador del CD Tenerife, Luis Milla. A los ya conocidos, Granada, Valladolid, Celta, Alavés y Betis, ahora se une el interés del Espanyol , recién descendido de LaLiga Santander.

El área deportiva perica continúa rastreando el mercado para formar una plantilla competitiva capaz de devolver al Espanyol a la Primera División. A la espera de la llegada del entrenador que comande el barco españolista, suena con fuerza el exentrenador del Mallorca Vicente Moreno, se siguen observando jugadores que puedan sumarse al proyecto blanquiazul.

El club catalán parte con la ventaja de que manejará un presupuesto y tope salarial récord para Segunda División, tras militar ininterrumpidamente durante 26 años en Primera. Esto no garantiza nada. Este año tenemos el ejemplo del Girona, que dobló en límite salarial a 17 equipos de LaLiga SmartBank, y no le sirvió para lograr el ascenso directo. No vale con tener dinero, sino que hay que invertirlo bien.

El mayor inconveniente para que Milla se incorpore al Espanyol es que el futbolista está loco por jugar en LaLiga Santander, y así seguir los pasos de su compañero Luis Pérez, que acaba de fichar por el Real Valladolid.

El CD Tenerife se muestra tranquilo en relación a la situación contractual de Milla. Acaba contrato en junio de 2022 y tiene una cláusula de rescisión de cinco millones de euros. Dicha cláusula supuso un freno para los pretendientes, en anteriores ventanas de traspasos, que no estaban dispuestos a desembolsar esa cantidad por el madrileño.

Este será el último verano en el que el representativo podrá exigir la totalidad de la cláusula, porque en el mercado de la próxima temporada tendría que venderlo a la baja si quiere sacar tajada.

De todos modos, el futuro de Milla como blanquiazul es una quimera, ya que el deseo del jugador es abandonar el CD Tenerife.