La licitación del agua se repetirá en Güímar al recurrir cuatro empresas

El Ayuntamiento de Güímar tendrá que llevar de nuevo a un pleno municipal la licitación del servicio municipal del agua, actualmente prorrogado, por los recursos interpuestos por cuatro empresas -que curiosamente no presentaron ofertas-, que el Tribunal de Contrataciones del Gobierno de Canarias ha admitido parcialmente.

Según el alcalde, Airam Puerta, a la licitación se presentaron dos empresas y las otras cuatro, que no lo hicieron, son las que han recurrido. “Ahora estamos a la espera de un informe de la secretaria para llevar de nuevo la licitación al pleno”, entendiendo que es un nuevo retraso, pero que el concurso saldrá este año.

El primer teniente alcalde, Gustavo Pérez, reconoció que “en las licitaciones no vamos todo lo rápido que quisiéramos”, recordando que “hemos estado casi tres meses parados por la pandemia”, además de “la complejidad de la nueva ley de contrataciones, que hace los trámites más espesos”. Pérez anunció que se está trabajando, aparte del concurso del agua, en el de la basura, jardines y comunicación, y que espera sacarlos por ese orden.

“Vamos a salvar la mayor parte de las facturas”

Gustavo Pérez (CC), primer teniente alcalde en este mandato con el PSOE y dentro de un año alcalde, comentó que “vamos a intentar salvar el mayor número de facturas”, refiriéndose a aquellas que aún no se han pagado por los reparos de Secretaria y/o Intervención.

Entiende Pérez, que también fue primer teniente alcalde casi todo el mandato anterior con el pacto con Carmen Luisa Castro (PP), que “los servicios están prestados, pese a que se hicieron con reparos” y que ya ha habido “reuniones con los proveedores para intentar que se puedan cobrar esa facturas”.

No obstante, el alcalde, Airam Puerta, señaló hace un mes, en sesión plenaria, que no se iban a pagar la facturas que no estaban informadas, casi todas referentes a asfaltado, por lo que estas empresas han acudido a los tribunales.