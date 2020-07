La ‘misteriosa’ lista de Güímar: Puerta sigue de alcalde, con todos menos CC

Dentro de la infinidad de rumores que se están dando en torno a la política municipal en Güímar, el fin de semana roló por el municipio, a través de grupos de WhatsApp, una lista del que podría ser el nuevo Gobierno local, para impedir que Gustavo Pérez(CC) asuma la Alcaldía dentro de un año, tal y como se recoge el pacto firmado con el PSOE, que ahora ostenta la Alcaldía con Airam Puerta

En esta lista no aparecen la exalcaldesa Luisa Castro (PP), ni el tampoco edil popular Francisco del Rosario, ni tres de los cuatro ediles de CC, pero sí Juan Delgado, ex del PP, que entró en la lista de CC como independiente.

La composición del Gobierno, cual profecía incumplida -una predicción con el deseo de que se haga realidad-, sería este: Airam Puerta (PSOE), alcalde; Socorro González (PP), primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Juventud; Raquel Díaz (Cs), segunda teniente de alcalde y concejala de Ordenación del Territorio y Cambio Climático; Ruyman Expósito Soto (Sí se Puede), tercer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Local y Comercio; Juan Delgado Gómez (CC, independiente), cuarto teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios; Beatriz Perdomo (PSOE), quinta teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Patrimonio y Contratación; Cándido Gómez (PSOE), concejal de Recursos Humanos, Seguridad, Gobernanza y Deportes; José Miguel Hernández (PSOE), concejal de Servicios Sociales y Gestión Tributaria; Patricia Encinoso (PSOE), concejala de Participación Ciudadana, Agricultura y Protección Animal; Francisco Hernández Armas (PP), concejal de Empresas Concesionarias; David Román Escobar (PP), concejal de Fiestas, Cultura y Protocolo, y Pedro Daniel Pérez (PP), director técnico de la Piscina Municipal.

Así las cosas, quedarían en la oposición los tres concejales de CC (Gustavo Pérez, Magüi Campos y Haridian Martín) y dos del PP (Luisa Castro y Francisco del Rosario).

Pocos, por no decir nadie, da credibilidad a esta posibilidad de acuerdo, aunque “es evidente que hay incertidumbre dentro del Gobierno municipal y yo estoy dispuesta a escuchar cualquier oferta”, comentó ayer en Onda Tenerife Raquel Díaz (Cs), quien no obstante no le da ninguna credibilidad a la lista.

Raquel Díaz apuesta por la Bajada

Este viernes se reúnen en el Ayuntamiento de Güímar los distintos portavoces municipales, colectivos culturales (como los guanches de la Virgen ) y de fiestas para decidir qué hacer en los festejos en el municipio hasta final de año, tal y como se acordó en el último pleno municipal.

Raquel Díaz (Ciudadanos) anunció ayer que si por ella fuera “la Bajada de El Socorro no debe suspenderse”, entendiendo que debe hacerse de manera segura, con mascarillas como marca la normativa y sin carrozas, “realizándose solo la tradicional romería”.

Entiende la edil de Ciudadanos que “si se autoriza y se organiza tendremos medios para realizarla con seguridad, si lo dejamos al libre albedrío vendrían los problemas”, comentó Díaz, especialista por otra parte, en planes de seguridad. La Bajada está prevista para el 7 de septiembre, festivo en toda la Isla.