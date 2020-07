Mari Brito: “Hay que ser transparentes y honestos, Las Caletillas no se desmantelará”

La central de Endesa en Las Caletillas, construida en 1967, tenía cifrada su vida útil hasta 2015, pero hoy en día, pese a que solo ha generado este año el 3% de la energía que se consume en Tenerife, sigue siendo imprescindible para garantizar el sistema eléctrico de la Isla, incluso con dos grupos obsoletos de vapor a los que el Ministerio les ha ampliado la moratoria de supervivencia.

La central cerrará como tal en un futuro muy cercano, pero no se desmantelará como era el objetivo de Gumersindo García, el anterior alcalde y de su sucesora, Mari Brito. La central se convertirá en un almacenamiento de energías renovables con grandes baterías que harán que la energía “se más limpia y más barata”, comentaron responsables de Endesa, con el horizonte de 2040 para descarbonizar toda Canarias.

“Si bien el desmantelamiento total no se producirá, si se hará de forma gradual para favorecer la generación de renovables y desaparezcan las energías fósiles”, comenta Mari Brito, para añadir que “con la subestación de Red Eléctrica en la misma zona esperamos que se mejora el sistema de Tenerife y sea estable y más robusto para que no se produzcan más ceros energéticos”, remarcó.

“Hay avances importantes en la Ley de Cambio Climático, para conseguir una Canarias más sostenible y en eso jugará un papel importante que las centrales, como la de Las Caletillas, se conviertan en un almacenamiento de energías renovables”, dijo la regidora de Candelaria y presidenta de la Fecam.

Un hecho que dejaría sin efecto el parque urbano que en ese suelo recoge el planeamiento municipal. “Todo ese tipo de instalaciones -dice Brito- necesitará infraestructuras complementarias, y como no es posible un desmantelamiento total, no va a ser posible crear en ese suelo un parque urbano como estaba previsto en el PGO de 2006. Hay que ser transparentes y honestos, lo que estaba previsto como parque en esa zona si no hay desmantelamiento no va a ser posible, aunque trataremos, como ocurre con la subestación de REE, que el diseño se integre en el entorno, pero no como parque urbano y deportivo como estaba previsto”.

“Estamos intentando -continúo- buscar parcelas para crear lugares de esparcimiento y desarrollar el parque urbano de Puntalarga. Estamos realizando un trabajo serio en la planificación urbanística, tanto en edificios que son necesarios como lugares de ocio. Ahora mismo estamos trabajando en hacer de Candelaria un municipio sostenible y es una labor muy grata y a la vez muy intensa”, finalizó.