Arona adquiere una parcela en Guargacho para espacio de ocio

Asentado casi en su totalidad sobre suelo rústico, en la zona que corresponde a Arona, la localidad de Guargacho, que también se extiende al municipio de San Miguel de Abona, ha sido uno de los núcleos más olvidados históricamente, con una enorme escasez de espacios y dotaciones públicas, lo cual hace más compleja la calidad de vida de sus habitantes –en torno a 2.200, según el último padrón municipal-, una situación que el enorme retraso de un planeamiento adaptado a la realidad no ha hecho sino empeorar.

La localidad sureña no dispone de aparcamientos suficientes, de la misma manera que no cuenta con espacios de verdes y de ocio en condiciones adecuadas, una situación que se pretende paliar ahora con la puesta en marcha del que será el primer parque urbano de esta zona gracias a la adquisición de una gran parcela, que se ha ultimado en los últimos días por parte del área municipal de Urbanismo, cuyas competencias ha asumido el propio alcalde aronero, José Julián Mena, desde la destitución de Luis García el 22 de junio como responsable del área.

Con una superficie de 15.772 metros cuadrados y una inversión de 174.000 euros, los terrenos se encuentran en la zona baja de Guargacho, el lugar natural de expansión de esta población, que ahora, tantos años después, contará con su primer espacio público.

El proyecto, que se pondrá en marcha después de que la adquisición ya ha sido aprobada, contempla la creación de una importante zona de aparcamientos, con decenas de plazas, un amplio parque urbano y un ámbito multideportivo.

Los estacionamientos convivirán, de esta forma, con un área de jardines, fuente, zona de sombra, mobiliario urbano, un parque infantil, aparatos biosaludables, petanca para los mayores y canchas deportivas, entre otros usos, según pudo saber este periódico.

José Julián Mena explicó que “si bien los primeros pasos para este proyecto los dimos en 2019, ha sido ahora cuando se ha aprobado la compra del terreno y la puesta en marcha de un proyecto que es fundamental para todo el ámbito de Guargacho”.

El alcalde subrayó que los vecinos podrán contar con un gran espacio de ocio, con zonas verdes, parque infantil, aparcamiento y ámbito para hacer ejercicio. “Esa dotación de equipamientos públicos es esencial para mejorar la vida del conjunto de los ciudadanos, que debe ser la prioridad de cualquier grupo de gobierno”, manifestó el regidor aronero.