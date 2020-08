Canarias endurecerá “lo máximo posible” las sanciones por incumplir las normas contra la covid19

Ángel Víctor Torres aseguró este viernes en Lanzarote que el Ejecutivo canario aumentará “lo máximo posible” las sanciones por incumplir normas de seguridad contra la covid-19 ante la subida de casos en las islas, una decisión adoptaría en el próximo Consejo de Gobierno de seguir la tendencia al alza actual.

Tras un encuentro de coordinación sobre seguridad por la pandemia, Torres también indicó que el centenar de rastreadores militares que le pedirá al Estado servirán para reforzar sobre todo las zonas más afectadas por el repunte, principalmente las islas de Gran Canaria y Lanzarote.

Resaltó que en Gran Canaria se han incorporado más rastreadores (de 89 a 158) con recursos regionales y que en estas islas las policías locales también apoyarán en la tarea de rastreo, principalmente para el control de las personas que dan positivo y no cumplen la cuarentena.

“Una persona que recibe la orden de estar en cuarentena diez días debe cumplirla. Es una obligación de carácter sanitario, pero también de otra índole, con las sanciones pertinentes”, advirtió Torres.

Cuestionado por las razones que han hecho que Gran Canaria y Lanzarote lideren el repunte regional, el presidente señaló que, igual que los expertos no tienen respuesta para explicar por qué la ola inicial afectó más a Tenerife, ahora tampoco la hay para justificar lo que ocurre en estas otras islas.

Recordó además que las dos islas grandes tienen muchas semejanzas en población, costumbres y hábitos, y confió en que haya alguna explicación en el futuro “porque eso podría ayudar mucho” al control del coronavirus, y desveló que esta cita en Arrecife se justificó en el repunte “significativo” de la pandemia que sufre Lanzarote.

En rueda de prensa, el presidente canario explicó que las llamadas “zonas calientes” son las que superan los 100 casos por cada 100.000 habitantes en el Índice Acumulado (IA) de casos declarados a siete días y que eso se puede dar en un distrito, un barrio, un municipio o una isla.

“Para acotar el ámbito, el Consejo de Gobierno lo circunscribió este jueves a cada isla, pero está claro que en Gran Canaria hay una decena de municipios que superan ese registro y también ocurre en dos localidades de Lanzarote. Para esos sitios, hemos tomado las decisiones más restrictivas, pero el confinamiento se establece a partir de siete días con 600 positivos por 100.000 habitantes”, apuntó.

Torres estimó que no se tiene por qué llegar a esos números en ningún lugar de Canarias. “Hay distritos con unos 300 casos, pero no tiene por qué darse ese salto si tomamos las medidas y la vigilancia pertinentes”, expuso el presidente.

Eso sí, avisó de que, de llegarse a esos números, se tomaría la oportuna decisión de confinar, aunque la clave ahora pasa por el cumplimiento de las normas.

Torres recordó que el Ejecutivo acordó el pasado 6 de agosto extremar las medidas de seguridad con la confianza de que no fuera necesario aumentarlas, pero que en este mes ya se han celebrado cinco Consejos de Gobierno, algo sin precedentes, “porque desde el día 8, y de una situación normalizada de 10 o 15 contagios diarios, se fue pasando a 50, 70, …”.

Apuntó que el día 13 decidieron cerrar el ocio nocturno; se prohibió fumar si no se respetaba la distancia de seguridad, y se tomaron otras medidas más restrictivas que luego se extendieron a todo el país. “Y este jueves se tomaron nuevas decisiones porque los datos han seguido subiendo”, subrayó.

“En estos 14 días nos jugamos tener mejores cifras o adoptar decisiones más restrictivas. Son medidas que no queremos tomar, pero estaremos obligados a hacerlo si no se mejoran los datos epidemiológicos, pues no queremos que se saturen los hospitales, que volvamos a la pesadilla de marzo y abril pasados, que la ciudadanía viva en estado de alarma permanente, ni tampoco poner en riesgo a la economía”, detalló.

Tras resaltar que Canarias sigue siendo de las comunidades más favorables, lamentó que los datos fueran “mucho mejores hace tres semanas”, y por eso, pidió que se recupere “la senda correcta” con la implicación de todos los agentes de seguridad y responsables políticos.

A su juicio, “se ha de caminar de la mano” para cumplir con las normas, “que es lo importante”.

Según Torres, el cumplimiento de las nuevas medidas necesita del apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado, de los representantes públicos, pero, sobre todo, “de cada canario, para que respeten las normas y las hagan respetar cuando se incumplan”.

El presidente admite que son “medidas duras”, pero insiste en que, en islas como Lanzarote y Gran Canaria, por superar los cien casos por cada 100.000 habitantes, “no va a haber ningún acto con más de diez personas, ni social ni educativo o cultural ni económico”.

Remarcó además que uno de los objetivos pasa por lograr que las concurrencias o aglomeraciones “no lleven consigo un aumento de la contagios”.

Torres anunció que el comité científico volverá a reunirse a principios de la próxima semana y agradeció cómo se desarrolló la reunión de hoy por el apoyo y la implicación “de todos los alcaldes” de Lanzarote, así como del Cabildo y de las fuerzas de seguridad estatales, autonómicas y locales.