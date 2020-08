Solidaridad de récord en Tejina

La campaña de donación de sangre que, desde hace seis años, organiza el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) durante tres días de agosto en Tejina, en el marco de las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé, es la que “logra más donaciones de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife”, según explica Siria Gutiérrez, tejinera y trabajadora del departamento de promoción, comunicación y marketing del ICHH e ideadora de esta campaña.

“En tres días es la campaña que más logra donaciones de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con hasta 150 donaciones, y encima en verano, que es cuando es más dificil”, destaca.

Una campaña que comenzó siendo “un poco simbólica para unos cuantos, pero ya la gente la ve como un acto más de las fiestas”, apunta Siria Gutiérrez, y que nació en el verano de 2014, cuando se encontraron ante una falta importante de sangre. “Y dije que por qué no volvíamos a Tejina, un mes después de haber ido, y fuimos y en solo una tarde donaron otras 20 personas. Vimos que ahí había filón, y se empezó a mover el tema y monté la campaña para el resto de años, con un diseñador y contando con la comisión de fiestas”, explica esta tejinera, quien apunta que desde el ICHH se trata de jugar en cada municipio con sus fiestas y elementos más característicos para realizar las campañas.

Tanto arraigo ha cogido en Tejina que, de hecho, el tradicional y festivo pique que cada agosto hay entre los vecinos de los tres barrios (El Pico, Calle Arriba y Calle Abajo) que elaboran los emblemáticos Corazones, se ha trasladado también a esta campaña de donación. “Por las fiestas en agosto estamos como un mes compitiendo las tres calles con los corazones, las coplas.., y se me ocurrió picar a ver que calle donaba más, y el que viene a donar pues le apuntamos por que corazón viene a donar. Y siempre se les da como un regalito, en los tres colores de las calles, algunos años han sido un sombrero, una bolsa, una toalla, una nevera de playa…, y luego ves que la gente lo usa en las fiestas”, explica Siria Gutiérrez.

Sin embargo, este año, las medidas impuestas por la crisis sanitaria de la Covid-19 han hecho que se tengan que suspender todos los actos populares y ese tradicional pique se ha cambiado por la idea de unidad. “Cada año las tres calles sacan sus respectivas camisetas con su color y un motivo distinto, y este año las tres han elegido el mismo motivo (el santo y los tres corazones) con la misma frase: Todos somos uno. Entonces, este año no habrá regalo, ni pique, ni se entregará trofeo en la campaña de donación, con lo que no se dona por ningún corazón, sino que será muy de todos. Al final de la campaña se dirá cuántas donaciones ha habido. pero no se va a hacer por calles, para no dar protagonismo a ninguna y participar así en lo que había decidido la propia asociación”, argumenta Siria Gutiérrez.

Además, este año la campaña se ha alargado una semana porque “desde que empezó la pandemia no hemos podido trabajar con las unidades móviles, entonces, a cada municipio le tenemos que solicitar que nos den una sala y no se puede estar montando y desmontando cada dos días, con lo que hacemos un llamamiento a toda la comarca”, indica.

Todos los que quieran donar podrán hacerlo aún mañana y el próximo martes, en el Club de la Tercera Edad Atalaya (calle Guillermo González, antigua cripta), de 09.45 a 13.45 horas y de 16.45 a 20.45 horas.