Un ‘supercontagiador’ llegado de “algún punto de España”, posible responsable de 140 contagios en Gran Canaria

Uno o varios supercontagiadores procedente de alguna zona de España y que se integró en la vida de ocio y en discotecas latinas del barrio de Guanarteme (en la esquina más occidental de la Playa de las Canteras) podría haber sido el principal causante del brote al transmitir la enfermedad a más de 140 personas, según una de las hipótesis que maneja Lluis Serra Majem, catedrático en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz del comité científico asesor del Gobierno de Canarias, sería el responsable directo de uno de los brotes más importantes de Canarias según una información recogida por El País.

“En estos 14 días nos jugamos tener mejores cifras o adoptar decisiones más restrictivas. Son medidas que no queremos tomar, pero estaremos obligados a hacerlo si no se mejoran los datos epidemiológicos, pues no queremos que se saturen los hospitales, que volvamos a la pesadilla de marzo y abril pasados, que la ciudadanía viva en estado de alarma permanente, ni tampoco poner en riesgo a la economía”, ha reiterado Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.

Tras resaltar que Canarias sigue siendo de las comunidades más favorables, lamentó que los datos fueran “mucho mejores hace tres semanas”, y por eso pidió que se recupere “la senda correcta” con la implicación de todos los agentes de seguridad y responsables políticos.

Torres anunció que el comité científico volverá a reunirse a principios de la próxima semana, y agradeció cómo se desarrolló la reunión de ayer por el apoyo y la implicación “de todos los alcaldes” de Lanzarote, así como del Cabildo y de las fuerzas de seguridad estatales, autonómicas y locales.