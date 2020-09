Arona trabaja con las personas sin techo para paliar su situación

El Ayuntamiento de Arona trabaja activamente para buscar respuestas a la compleja situación de las personas sin hogar, un fenómeno que es un problema social y no de seguridad, en el que la falta de recursos de los afectados no es el único ni el más importante hándicap, sino que intervienen otros, como las adicciones o patologías mentales. De ahí la importancia de ir a la raíz del asunto y no caer en el grave error que supone igualar sinhogarismo y delincuencia.

De esta forma, el gobierno municipal da respuesta al comunicado hecho público por la Zona Comercial Abierta de Los Cristianos, en el que habla del fenómeno de las personas sin techo y exige la adopción de medidas por parte del área de seguridad, a pesar de tratarse de un problema eminentemente social, ya que la falta de un hogar no es sinónimo de delincuencia.

Desde el Ayuntamiento de Arona se informa de que, desde diferentes áreas, se ha trabajado con este colectivo, ofreciéndole recursos y soluciones a su situación, que en muchos casos no son aceptadas, lo cual complica este trabajo, al no tratarse de ninguna actividad delictiva. Ser pobre o carecer de vivienda no es un delito y desde el municipio se trabaja para buscar alternativas, labor en el que deben, además, intervenir otras administraciones con competencias.

Además del propio contacto de los técnicos para el ofrecimiento de recursos públicos, desde la corporación se recuerda que Arona ha sido pionero en esta materia, al ser el primer municipio de Canarias en poner en marcha un programa individualizado para darles una alternativa habitacional, Housing First, que, además, dispone de una unidad que prepara y distribuye comida caliente en varios puntos del municipio, ha multiplicado el presupuesto de las ayudas sociales hasta los 3,3 millones de euros, que ha sido uno de los dos municipios del Sur en poner en marcha un albergue de emergencia para garantizar su seguridad sanitaria durante el confinamiento o que dispone de un banco de alimentos no perecederos.

Delgado insiste en violencia y aptos obscenos

Carlos Delgado, presidente de la ZCA, insistió ayer en Onda Tenerife, que “no solo es un problema social, sino también de seguridad” y puso como ejemplo, varias peleas entre sintecho, algunas de ellas con arma blanca y que uno se ellos se masturbó hace unos días por fuera de un local comercial donde suele dormir, en pleno centro de Los Cristianos, cuando paseaba una madre con dos niños.

Los Tarajales

Precisamente hoy, en el Ayuntamiento de Arona habrá una reunión para hablar del posible lanzamiento del centro comercial de los Tarajales que una orden judicial ha ordenado para mañana, después de un largo contencioso jurídico de la propiedad con una veintena de okupas, algunos de ellos dependientes de los Servicios Sociales de Arona, a través de Cruz Roja.

Desde el Ayuntamiento no tienen ninguna comunicación oficial del lanzamiento, pero en la reunión de hoy entre Servicios Sociales y la Policía Local, se tratará de coordinar una actuación en caso de que sea requerida.

Caritas alerta de 22 personas “vulnerables” en Los Tarajales

Un informe de Cáritas avisa que de producirse el lanzamiento judicial del centro comercial Los Tarajales, previsto para mañana, 22 personas de las 28 que lo habitan, se quedarían en la calle, al tratarse de personas “vulnerables” en situación de sinhogarismo y exclusión residencial.

Recuerda Cáritas que actualmente están residiendo en ese edificio de manera permanente 28 personas adultas (26 hombres, 2 mujeres), de las cuales se entrevistaron a 25 (12 extranjeras) y se valoraron 22 personas con mayor grado de vulnerabilidad, que no cuentan con alternativa alojativa, mientras tres ya tienen previsto otro lugar donde ubicarse. 14 personas están empadronados en el municipio de Arona, de las cuales 8 han tenido contacto con Servicios Sociales y han sido beneficiarias, con algún tipo de ayuda, como alimentaria a través de Cruz Roja.