Craigh, paciente inglés con covid: “Me reía de la enfermedad, en Tenerife iba sin mascarilla; no lo hagan”

La experiencia de Chris Grailey, de 29 años y natural de Manchester, se ha viralizado en el Reino Unido en las últimas horas, tal y como recoge The Sun.

Este joven reconoce haber “sido de los que dicen” que el coronavirus es solo “una mala gripe” algo que cambio radicalmente cuando, enfermó tras visitar Tenerife: “Allí no usé mascarilla, pensaba que era invencible y he pagado el precio”.

Chris admite que no tenía problemas de salud anteriores, que pasar la enfermedad es “un trance terrible” y que lanza un mensaje para que “nadie” haga lo mismo: “Escúchenme, acepten este mensaje como si fuera propio y, sobre todo, no hagan ni sean como yo. No sé si saldré o no de esta, por lo que solo espero que me hagan caso”.