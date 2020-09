El CB Santa Cruz, “molesto e indignado” con el reparto de horas de cancha en la capital

¿Sabría usted cómo organizar a 21 equipos de baloncesto con solo seis horas de cancha a la semana? El CB Santa Cruz, tampoco. Los 31 años de historia de la entidad capitalina y poseer la Medalla de Plata al Mérito Deportivo de la ciudad no son suficientes para que, en estos tiempos de incertidumbre, pueda disponer de espacio para sus 400 deportistas. En el reparto realizado por el Consistorio, el CB Santa Cruz tendría que hacer malabares para poder ejercitarse, algo que, con la actual distribución parece una utopía.

Ayer, en redes sociales, la entidad dijo “basta”. No es algo nuevo. A lo largo de los últimos años el CB Santa Cruz ha tenido problemas a la hora de entrenar, viviendo situaciones tan insólitas como desagradables, como tener que hacerlo sin luz o pagando por usar pistas de institutos de Educación Secundaria. Algo que, al menos, resulta llamativo al ser uno de los clubes con más cantera de Santa Cruz de Tenerife.

“Nos molesta porque es algo que se repite en el tiempo, no es nuevo, y no entendemos el motivo”, reconoce Elías Bacallado, presidente de la entidad, que suma ya tres decenios al lado del deporte de cantera. Esa molestia, admite, llega a ser “indignación” porque con la actual situación, con cierre de canchas de los centros educativos debido a la pandemia del coronavirus, solo tienen horas de entrenamiento en los pabellones Quico Cabrera y Paco Álvarez. En el pabellón de La Salud no tienen tiempo disponible, algo que sí poseen otras cinco entidades: “Nosotros no queremos atacar a ningún club, todo lo contrario, sencillamente, pedimos el trato que creemos que nos corresponde. Somos una entidad que tiene muy marcada en su filosofía que cualquier niño o niña que quiera jugar con nosotros a baloncesto, lo hará, por eso, el número de equipos que tenemos, no rechazamos a nadie”.

Es, a todas luces, insuficiente. Los 21 equipos del Santa Cruz tendrían que jugar a baloncesto en seis horas y 45 minutos durante una semana, por lo que sus pequeños, como reconocía el club en su cuenta de Twitter, se quedan sin hacer deporte: “Hablamos de niños con los mismos derechos que todos. Están en la calle mientras los demás entrenan”.

Incluso el tinerfeño Iván Déniz, entrenador tinerfeño de los Soles de Mexicali y exseleccionador de México, quiso llamar la atención para que, tras mucho tiempo sufriendo penurias para entrenar, puedan hacerlo en condiciones, con lo que ellos consideran justo.