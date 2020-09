El empresario hotelero Mohamed Derbah pone en marcha un sistema de test rápidos

El hotel La Ponderosa, en Playa de Las Américas, fue el marco en el que el empresario hotelero Mohamed Jamil Derbah presentó ayer un test rápido para la detección del coronavirus, de la casa farmacéutica suiza Roche, junto al doctor Jordi Postius Robert, urólogo, con el que ha firmado dos convenios para la realización de dichos test tanto para los propietarios de la comunidad La Ponderosa como para los turistas que así lo consideren.

Derbah, presidente de la comunidad de propietarios de La Ponderosa, señaló que “este acto es una muestra de mi interés por buscar una solución para el problema que actualmente tenemos con respecto al coronavirus. Y esta inquietud que he venido manifestando desde hace semanas, por no decir meses, me ha llevado hasta el doctor Jordi Robert Postius, el cual a través de su clínica y por medio de dos empresas sanitarias, ha podido hacer realidad hoy mismo un medio para conseguir seguridad en nuestra tierra, Tenerife”.

Derbah afirmó que “mientras muchos buscan y buscan, pero no dan soluciones por el momento, nosotros en Playa de Las Américas mostramos un sistema rápido, muy fiable, el mejor del mercado y creamos un corredor seguro, aquí en Tenerife. Y lo abrimos a cualquiera, sin problema. Ya saben que Alemania nos ha dado cuatro semanas para solucionar el nivel de pandemia que tiene Canarias, pues aquí tenemos una herramienta para conseguirlo, para que se pueda venir a este sur de Tenerife y hacer test en destino, a la entrada y a la salida del mismo”.

El doctor Robert Postius indicó que “el test rápido de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 de Roche es un inmunoensayo cromatográfico rápido destinado a la detección cualitativa de anticuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2 en suero, plasma o sangre total en humanos. Cuando se realiza al menos 14 días después de la aparición de los síntomas, la prueba tiene una sensibilidad del 99,03%. Esta puede realizarse utilizando sangre capilar del dedo para producir resultados de alta calidad en un plazo de 10 a 15 minutos. A medida que se entienda más sobre la inmunidad al SARS-CoV-2, la prueba puede ayudar a evaluar quién ha desarrollado una posible inmunidad al virus”, señaló el doctor.

El médico puntualizó que, “en la situación actual de la pandemia de la Covid-19, las pruebas para detectar las respuestas de los anticuerpos al SARS-CoV-2 serán fundamentales para apoyar el desarrollo de la vacuna, aumentar nuestra comprensión sobre la tasa y la propagación de la infección entre las poblaciones. Si las pruebas científicas lo demuestran, para determinar si una persona podría haber adquirido inmunidad contra el virus”. El doctor Postius adelantó que en unas cuatro semanas ya habrá un test más avanzado que podrá detectarlo como la PCR, pero sin necesidad de las máquinas y de tener que usar mucho tiempo para realizar las pruebas y tener los resultados. La sencillez en esta sistema es su mejor arma”, concluyeron el doctor Pisrius y Mohamend Derbah.

La crisis política en Arona

El PSOE desmiente que se haya notificado al alcalde José Julián Mena, al concejal Luis García y al presidente del comité local, Agustín Marichal, la suspensión cautelar de militancia, que de todas maneras “está al caer”, señalan las mismas fuentes. Lo único que ha ocurrido en los últimos días es la petición de documentación por parte de la Federal del PSOE y las entrevistas de David Pérez, presidente de la gestora, con los 14 ediles socialistas, siete de un bando (Mena) y siete de otro (García).