El PSOE lleva a pleno la reapertura de la ludoteca de Añaza

La situación de las trabajadoras de las ludotecas públicas de Ofra y Añaza sigue siendo de incertidumbre total. A principios de mes, DIARIO DE AVISOS desveló que tanto la ludoteca pública de Ofra como la de Añaza, no solo se encontraban sin actividad, sino que, además, sus trabajadores vivían con rumores diarios de posibles cierres. Lo cierto es que, en el caso de la de Añaza, esos rumores comienzan a ser una realidad.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevará mañana a pleno una moción para conocer qué sucederá con la se Añaza. En principio, la de Ofra, según lo que ha podido llegarle a los trabajadores, es que sí seguirá con su labor, pese a estar casi seis meses completamente cerrada, pero, en el caso de la de Añaza, todo apunta al cierre. La contratación pública de esta comenzó en enero pero ahora podría cesar su actividad. En la comisión de control llevada a cabo este mismo mes, Rosario González, concejala de Acción Social y presidenta del Instituto Municipal de Acción Social (IMAS), señaló que no existían pliegos en relación a las ludotecas, algo que desmienten desde el PSOE.

“Para nuestro grupo es importante la continuación de este servicio dirigido a menores del distrito para facilitar la conciliación de las familias así como el aprendizaje y desarrollo y un ocio positivo”, señala Elena Mateo, que reitera “no compartir” la decisión de que la ludoteca de Añaza pueda ser clausurada: “Se ha convertido en un proyecto referente en la zona y no existen actualmente más alternativas municipales de esta índole en el distrito. Es más, consideramos que deben constituirse nuevos recursos o espacios similares”.

El pasado mes de enero, aún con el anterior grupo de gobierno, se publicaron los pliegos y el anuncio de licitación del nuevo servicio de ludoteca, con la intención de que pudieran prestar servicio en el mes de agosto, algo que hasta el momento no se había hecho, prestando, excepto los festivos, un servicio diario. En total, serían 60 plazas ofertadas a niños entre cuatro y 12 años. El contrato se licitaba por dos años con la posibilidad de acordar una o varias prórrogas.

La situación de los trabajadores sigue siendo sumamente delicada. En su momento se quejaron de no recibir “ningún tipo de explicación”, admitiendo su sorpresa porque, según los mismos rumores, la suspensión del servicio podía deberse a cuestiones de seguridad por la covid-19, algo que no cuadra con que el pasado agosto, el CEIP Tíncer acogiera un campus de verano . “Los parques infantiles y las ludotecas están abiertas, con medidas de seguridad, pero abiertas. Si ese es el motivo, por el rumor que nos ha llegado, no lo entendemos, porque se trata de aplicar las mismas”, dicen los trabajadores.

Esos mismos trabajadores, según Mateo, han trasladado su desesperada situación: “Nos han dicho que desde el distrito se pretende no continuar con el proyecto de ludoteca, cuestión que nos preocupa sobremanera. Por eso presentamos esta moción, con el objetivo de que la contratación en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya está incurso continúe, con el objetivo de contar cuanto antes con la ludoteca abierta de nuevo”.