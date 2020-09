El PSOE pretende formar “otro gobierno” en Arona pero solo con sus siglas

“Trataremos de mantener el Gobierno de Arona bajo las siglas del PSOE”, afirma Josefa Mesa, secretaria insular de Organización de los socialistas, una vez se resuelva el expediente de suspensión de militancia abierto esta semana al alcalde, José Julián Mena, y al exedil de Urbanismo, Luis García, confiando en que ambos entreguen sus actas.

Mesa, si Mena se enroca en la Alcaldía, no baraja la posibilidad de una moción de censura con otros partidos de la oposición (CC, PP, Ciudadanos por Arona, Cs o Sí Podemos).

Reconoce la dirigente socialista y alcaldesa de Guía de Isora que “hay una división entre los compañeros de Arona que ha llegado a una situación irreconciliable”, sin entrar a valorar la denuncia ante Fiscalía por posibles delitos de corrupción presentada por Luis García y las consecuencias de esta para el PSOE, tras la casi desaparición de CC por sentencias firmes por corrupción urbanística.

Águeda Fumero

En la oposición casi todos los partidos están a la espera de la resolución del expediente abierto al alcalde, lamentando “el desgobierno que esto genera en Arona, en plena crisis social y económica”, señaló Águeda Fumero, portavoz del PP.

“Nosotros -dijo- no vamos a dar un paso hasta que no sepamos qué pretende el PSOE. Cuando resuelva el PSOE ya hablaremos, pero no voy a entrar en suposiciones”, indicó desmintiendo que se haya sentado con Mena “para hablar de la gobernabilidad de Arona, porque ahora “no toca ni hablar de pactos ni mociones de censura, es triste que se entretengan en estos asuntos cuando hay gente en Arona que no tiene para comer”, señaló.