El Socorro más recogido: sin Bajada ni Subida y solo misas

Ni Bajada ni Subida, la Virgen de El Socorro permanecerá el lunes y el martes en la parroquia de San Pedro y no acudirá, como lo ha hecho en los últimos 300 años, hasta la ermita en el caserío al que da nombre, cerca de la playa de Chimisay, donde hace casi 600 años se apareció a unos pastores guanches, según cuenta la tradición y algunos historiadores.

La Covid lo devora todo desde marzo, dejando en la cuneta centenares de fiestas populares en todas las Islas. En Güímar no hubo San Pedro y ahora no habrá Socorro, más allá de los actos estrictamente institucionales y religiosos. Y duele más aún cuando por primera vez, que no fuera domingo, este 7 de septiembre será festivo y, además, en toda la Isla, al sustituir esta fecha por el 2 de febrero (Candelaria), que cayó en domingo.

Cuando todos esperaban, por tal motivo, una participación récord -se ha llegado a hablar en ocasiones de 100.000 personas- la Bajada no se efectuará y el festejo quedará reducido al ámbito familiar, siempre que se mantengan las medidas de seguridad, para lo que se desplegará un amplio dispositivo de seguridad, con el fin de evitar también que se acerquen peregrinos al caserío o alrededores. No acudirán, siquiera, los 300 guanches que suelen realizar la ceremonia de la aparición en el campo de la Cruz.

En El Socorro no habrá ni kioscos, ni mercadillos, ni tenderetes varios, aunque la ermita mantendrá el olor a albahaca para aquellos fieles que se acerquen a las misas que allí se desarrollarán, aunque con la talla de la Virgen, estas solo se oficiarán en San Pedro y con un aforo limitado, por lo que se invita a seguir las eucaristías a través del Facebook del Ayuntamiento, que hasta el día 15 estará recordando las fiestas de manera virtual a sus vecinos.

El martes tuvo lugar la presentación del cartel, obra del diseñador y fotógrafo güimarero Luis Marrero, y por la tarde-noche, en la parroquia de San Pedro, se realizó el pregón a cargo de María Mérida, quien con sus 95 años, recordó sus largas caminatas por El Socorro, de la mano de su madre, cuando vino muy joven de su tierra natal, El Hierro, antes de emprender una exitosa carrera musical por todo el mundo. María Mérida estuvo acompañada por la agrupación musical y vocal Amigos del Arte.

Un día después, a través de la cuenta municipal de Facebook, se pudo acceder a la historia y tradición de la Bajada de la Virgen contada por el cronista oficial, Octavio Rodríguez.

Airam Puerta

“Es importante hacer hincapié en la devoción que el pueblo güimarero siente hacia la virgen de El Socorro”, afirma Airam Puerta, alcalde de Güímar, que añade que “la devoción hacia nuestra patrona está por encima de la pandemia y es ella, nuestra madre, la que remueve los sentimientos de los güimareros y güimareras, que envuelven la festividad de El Socorro. Agarrémonos a esa devoción y vivamos nuestra festividad demostrando que el pueblo güimarero sabe ser responsable”, señala Puerta, convencido de que los güimareros, por mucho que les pese, se quedarán este lunes en casa.

Pregón de María Mérida

La cantante herreña María Mérida, que desde hace años reside en Candelaria, volvió a sorprender el martes a propios y extraños con su mente lúcida y su extraordinaria voz, con los 95 años que ya tiene. María Mérida recordó en el pregón que desde pequeña su madre la llevaba a El Socorro y que se hizo devota de la Virgen. Hace tres años también fue la pregonera de la Virgen de Candelaria.