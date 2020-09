José, el tinerfeño con ELA que participó en ‘Got Talent’, pide ayuda para tener asistencia en casa

José Robles, tinerfeño que sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), dio toda una lección de vida a España tras su participación en el popular programa Got Talent hace año, cuando emocionó e hizo reír a todos con un monólogo realizado a través de su asistente de voz.

Ahora José hace un llamamiento para pedir ayuda tras someterse a una traqueotomía y tener asistencia domiciliaria las 24 horas, adaptar su vivienda y darle un poco de descanso a su esposa María José. El tinerfeño lanza diariamente mensajes desde su cuenta en Twitter para intentar dar visibilidad a una enfermedad con la que convive desde hace seis años.

Precisamente mediante las redes sociales y el apoyo de tuiteros con decenas de miles de seguidores pudo organizar una subasta solidaria para recaudar dinero y adquirir una grúa de techo para el dormitorio. Cualquier persona que desee colaborar puede hacerlo cuando desee utilizando Paypal como sistema de donaciones en este enlace o mediante la campaña crowdfunding en Gofoundme.

Eso sí, José sigue sin perder ni un ápice de su humor:

José nos dio una lección ayer en #GotTalent2: "Hace cuatro años me diagnosticaron la enfermedad de ELA. Saber que me voy a morir pronto no me agobia, me hace vivir más feliz. No me puedo permitir tener malos momentos" https://t.co/jMERDs2Tds pic.twitter.com/GzQGQHLDqi

— Telecinco (@telecincoes) February 5, 2019