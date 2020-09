Mamen Márquez, profesora de OT: “No es cierto que haya dado el salto a la política”

Mamen Márquez, conocida profesora de técnica vocal en el programa televisivo Operación Triunfo, es el último fichaje estelar del alcalde José Miguel Rodríguez Fraga para el Ayuntamiento de Adeje. El regidor cubre así una de las dos plazas de asesores que tenía libre y lo hace para fortalecer la Escuela de Música Municipal de Adeje (EMMA) y a la vez para relanzar la imagen de Costa Adeje con la granadina, que tiene más de 200.000 seguidores en Instagram.

Mamen Márquez, de 42 años, casada con un orotavense, reside desde hace tiempo en Tenerife y desde hace unas semanas ya ha comenzado a trabajar con los sectores culturales de Adeje, en especial con la escuela de música, con la idea de relanzar La Pasión, el acto multitudinario que el municipio celebra en Semana Santa. Su fichaje se gestó antes del confinamiento y su sueldo anual será de 37.860 euros, “una cantidad por la que nunca nos hubiéramos imaginado contratarla, cuando por una sola hora de clase cobra 150 euros”, señalan desde el consistorio.

La granadina ha querido dejar claro, ante algunos titulares, que es “apolítica” y que en ningún caso, como se afirma, “he dado el paso a la política”. “Mi función en el Ayuntamiento de Adeje es desempeñar un cargo técnico de asesoramiento cultural, en relación a la formación cultural y artística en Adeje, ayudar a sacar, formar y visibilizar el talento, a la programación de espectáculos y ayudar a visibilizar a Adeje como destino turístico, ante la crisis de este sector en todo el país”, afirma Mamen Márquez.

“Toda mi vida -prosigue- me he dedicado a la formación, a la formación de cursos y promoción de mis compañeros artistas. Por lo tanto, no solo no voy a dar un giro a mi carrera, sino que continúo, mantengo y apoyo, desde este lugar, la profesión que llevo siempre desempeñando; sin renunciar a cualquier otro proyecto artístico y cultural en el que se quiera contar conmigo”, recordando que, aparte de sus conocimientos sobre la voz, tiene una bagaje de 18 años como pedagoga, actriz y cantante de teatro musical.

Desmiente que el sueldo que recibirá sea solamente “por promocionar únicamente a Adeje en mis redes sociales”, porque “el sueldo se corresponde con el asesoramiento cultural, en proyectos que ya he presentado y en los cuáles estoy trabajando, y como embajadora turística de Adeje, labores que en adelante iré publicando en mis redes sociales”, indicó Mamen Márquez, ilusionadísima con su nueva labor.

200.ooo seguidores, OT, Eurovisión y ‘Mamma Mia!’

Desde el Ayuntamiento de Adeje se expone que entre las razones que han motivado su fichaje está su “relevancia en el mundo de la música, su presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales como influencer y reclamo para cientos de miles de personas, lo que será un espaldarazo para los proyectos municipales de recuperación tras la crisis generada por la Covid-19”.

Mamen Márquez es licenciada en el Modelo de Voz Estill Voice Training y también postgraduada en Teatro Musical en la Guildford School of Acting y la Universidad de Surrey del Reino Unido. Posee diversos másters, cursos y certificados de instituciones relacionadas con la formación musical, el teatro, el baile, la danza, la interpretación o la reeducación de patologías que afectan a la voz. Respecto a sus trabajos más reconocibles, además de su participación en OT y en la dirección de la candidatura de Eurovisión, formó parte de la dirección artística del musical Mamma Mia !