Carlos Tarife (PP): “La caída del Plan General deja en vigor la ordenación de Perrault para Las Teresitas”

Estuvo casi dos años al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz en el mandato pasado. Un tiempo en el que tuvo que hacer frente a numerosas complicaciones, como la sentencia que anuló el Plan General de 2013 o el enfrentamiento con el Cabildo a cuenta del patrimonio histórico. Carlos Tarife (PP) ha vuelto a la Gerencia después de un año en la oposición, y lo hace con el objetivo de reactivar un planeamiento que, asegura, “lleva paralizado un año”, en referencia al Gobierno del PSOE y Cs. Advierte de que la entrada en vigor del Plan General de 1992, en su avance de 2005, va a obligar a redactar una ordenanza de usos provisionales para no dejar en el aire muchos de los proyectos previstos. También que ese mismo planeamiento no es una buena noticia para Las Teresitas, puesto que, al caer el Plan Especial redactado en el mandato pasado, lo que queda en vigor es el ordenamiento que diseñó Perrault para la playa. “Nos vamos a sentar con los técnicos para ver si podemos rescatar de ese ordenamiento un paseo, la luz y el saneamiento; para el resto no hay consenso”.

-¿Cómo ha encontrado la Gerencia de Urbanismo?

“Una de las cosas que más me sorprendía es que los teléfonos no sonaban. Tengo la sensación de que se dejó de atender a las personas, a los usuarios de la Gerencia, y es una pena que haya ocurrido eso durante 13 meses. Y no se lo achaco al señor Lazcano, sino a que a esto del urbanismo no le vio el interés debido el anterior equipo de gobierno. A lo mejor por eso, Lazcano tomó la decisión de irse”.

-Ha citado usted el Plan General de Ordenación y su anulación. ¿Sigue vigente?

“Sigue vigente a la espera de que se publique la sentencia en el boletín, en cuanto eso pase entrará en vigor la adaptación básica de 2005?

-¿Y eso qué va a suponer?

“Seguramente tendremos que hacer una ordenanza de usos provisionales. Lo que más me preocupa es la implantación de supermercados en la ciudad, porque la adaptación básica de 2005 prevé una superficie máxima de zona comercial de 750 metros, cuando hoy cualquier supermercado se te va a los 1.200 metros”.

-Además de los supermercados, ¿qué otras cosas se van a ver alteradas en la ciudad?

“A lo mejor en situaciones puntuales cambia el planeamiento, con más o menos alturas, pueden darse las dos cosas. Pero la realidad es que es un plan que ha estado mucho tiempo en vigor, por lo que no debería suponer demasiadas complicaciones. Me refiero a que, incluso cuando se aprobó el de 2013, el avance de 2005 siguió en vigor en los ámbitos suspendidos. También tiene algunas ventajas, como que es un plan que no prohíbe el uso turístico de la ciudad. Nosotros en 2013 íbamos en camino de hacer una ordenanza para regular el turismo vacacional, con este plan ya no hace falta, porque la adaptación no lo prohíbe, como sí lo hacía el de 2013. La clave es que el nuevo PGO, que está a punto de finalizar su evaluación ambiental en el Gobierno de Canarias, nos va a permitir ir hacia el primer documento de alcance para 2021”.

-¿Qué planes especiales caen con el PGO de 2013?

“Salvo los conjuntos históricos, caen todos los demás, como el de Las Teresitas, que es una pena, porque estaba a punto de ser aprobado formalmente, pero ya no da tiempo, y todo los planes que dependían de ese Plan General, como el de Las Mesetas, el de El Partido…, todos van a caer. Lo que sí es verdad es que los tres conjuntos históricos no caen y se van a poder seguir tramitando”.

-Si cae el Plan de Las Teresitas, ¿qué va a pasar con la playa?

“Ahora hay varias opciones que tenemos que estudiar. La primera es introducir el documento tal y como está en el nuevo Plan General. Esto es una obligación, porque es una ordenación sin informes negativos. En cuanto a lo que se puede hacer en la playa, tenemos la opción de tratar con el Cabildo un proyecto de interés insular con esta ordenación, es decir, con la que entra en vigor. Y, por último, es ver qué nos ofrece la adaptación básica de 2005”.

-¿Y qué opciones ofrece?

“La entrada en vigor de esa adaptación supone la vuelta del proyecto de Perrault, que es la ordenación que se recoge en ese PGO. Nos tenemos que sentar con los técnicos de la Gerencia de Urbanismo para ver si, aprovechando esa ordenación, pudiéramos, haciendo los distintos proyectos de reparcelación, optar por un paseo, saneamiento y luz, esa sería mi prioridad”.

-Pero hay un acuerdo plenario que renuncia al proyecto de Perrault…

“De lo que se trata es de ver si, con esa ordenación, es posible ejecutar las tres cosas que he mencionado: saneamiento, iluminación y un paseo. Más allá de esas tres cosas no es conveniente que Santa Cruz aproveche, por decirlo de alguna manera, un accidente urbanístico para volver atrás, a un proyecto sin consenso. Mientras llega el nuevo PGO, lo que tenemos que hacer es ver cómo llevamos a cabo mejoras en la playa”.

-En cuanto a los conjuntos históricos, usted se fue de la Gerencia con el Plan de El Toscal casi para aprobación definitiva y ahí sigue un año después. ¿Qué falta?

“Está a la espera de dos informes, uno del Gobierno de Canarias y otro del Cabildo. Yo entiendo que el del Cabildo será favorable y el del Gobierno de Canarias reiterará su opinión sobre la anulabilidad del documento. Ante eso nosotros tenemos la opinión del secretario general del Pleno, la máxima autoridad en el ámbito del funcionariado en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que fue el que opinó que había que retrotraer el documento al punto en el que se llevó. A partir de ahí se va a reiterar en el informe y se aprobará, y luego ya nos dedicaremos a gestionar”.

-¿Teme que el Gobierno de Canarias se vaya a los tribunales a defender un informe que obligaría a empezar de nuevo?

“El documento va a estar siempre expuesto a esto, me refiero a que alguien lo acabe recurriendo. Lo que podemos hacer es dar seguridad jurídica. ¿Cómo?, pues si hay algún vicio en el documento, plantear una modificación en el futuro. Pero lo que necesitamos es tener un documento para empezar a gestionar cosas como las expropiaciones o todo lo que tiene que ver con las dotaciones de El Toscal”.

-Los vecinos reclaman que las dotaciones se pueden adjudicar sin esperar por el plan…

“Ni para las dotaciones ni para la peatonalización de calles que viene en el plan eso es cierto. Desde Urbanismo, por ejemplo, hemos propuesto que la calle Santa Clara, que en el Plan Especial es peatonal, se peatonalice ya. Nuestra propuesta es que vayamos haciendo ese tipo de acciones, porque de alguna manera hay que hacer coincidir la aprobación del plan con acciones que le den un cambio de vida e imagen al barrio”.

-Esta semana el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha dicho que no hay acuerdo en el grupo de gobierno para pedir la desafectación del BIC de El Tanque, algo que usted ha propuesto. ¿Qué opinión le merecen las palabras del alcalde?

“Yo entiendo las palabras del alcalde. Es mi alcalde, pero no opina igual que un servidor, si lo hiciera a lo mejor estaría en el PP. Yo creo que las cosas hay que intentarlas. El Espacio Cultural El Tanque fue una idea muy brillante dentro de la primera aproximación de la ciudad a los terrenos de la Refinería. Pero la realidad es que durante 20 años el Gobierno de Canarias ha fracasado con la gestión de ese entorno, en el que estaba previsto una actividad cultural y espacios verdes. Yo lo que quiero es que el tiempo no siga parado en Cabo Llanos y aquí tenemos dos opciones. Primero, ver si el Gobierno de Canarias en algún momento quiere terminar ese espacio, y, en segundo lugar, que para mí es lo más razonable, aprovechar el proyecto Santa Cruz Verde 2030. No quiero que el alcalde opine lo mismo que yo, lo que he hecho es solicitar por carta una opción para que se estudie”.

-No opina lo mismo que el alcalde, pero su grupo ha permitido, por segundo mandato, que Bermúdez sea alcalde. ¿Qué les movió a apoyar de nuevo a CC después de los malos resultados de las elecciones tras gobernar con ellos cuatro años?

“La pena de 13 meses en los que se perdió una oportunidad histórica de demostrar que se podían hacer cosas distintas a como las hacía CC. Era de los que pensaba que con un cambio absoluto de criterio y tendencia íbamos a ver una manera distinta de hacer las cosas. Y nos encontramos las mismas cosas. Revanchismo, revisionismo, pasar el rodillo a la oposición, poco diálogo. Uno de los escenarios más triste fue el del presupuesto, al que el PP presentó 21 enmiendas parciales y no nos aprobaron ni una. Está claro que no nos presentamos para hacer alcalde a Bermúdez. No nos fue bien, en mayo del año pasado fracasamos, pero qué hicimos, nos recompusimos para intentar recuperar el voto de centro derecha”.

-El PP no se presentó para hacer alcalde a Bermúdez, pero lo ha acabado siendo gracias a ustedes. ¿No consideraron que para hacer las cosas distintas a lo mejor había que condicionar al PSOE?

“No se planteó porque desde que dimitió Lazcano, Hernández (Patricia) nunca llamó al PP. Cuando tratas así a una opción política, que tenemos el mismo número de concejales que Podemos, entiendes que no había voluntad de Patricia Hernández, ya ni siquiera del PSOE”.

-¿No temen que se repitan los resultados dentro de tres años o que incluso empeoren?

“No le tenemos miedo a eso porque, aunque se ha dicho que CC fagocitó al PP, es algo con lo que discrepo. El trabajo de mis excompañeros fue muy bueno. Somo un partido de ámbito nacional y cuando las cosas van bien, van muy bien, pero cuando van mal, también nos va muy mal, y el PP sacó los peores resultados de su historia a nivel nacional. En segundo lugar, creo que nuestra campaña podía haber sido mejor. Yo participé en ella y tengo que reconocer su fracaso, no acertamos con algunos mensajes. Pero ya hemos pasado página. Lo que tiene que quedar claro es que el cambio de Gobierno en Santa Cruz se ha dado por demérito de los que estaban gobernando y no por un éxito de la oposición. El PP tiene como objetivo en 2023 ser primera fuerza política en Santa Cruz de Tenerife”.