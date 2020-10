El Canarias perderá más de 60.000 euros por jugar el derbi a puerta cerrada

El Herbalife Gran Canaria comunicó ayer la suspensión de su encuentro de Eurocup ante el Trento debido a la pandemia, ya que los italianos presentaban varios positivos en su plantilla. En una temporada sumamente extraña como consecuencia de la COVID, los clubes se adaptan a una situación que, económicamente, es devastadora.

Un encuentro como el derbi del viernes supone un empujón económico para una entidad como el CB Canarias, que ahora ve cómo, el jugarse a puerta cerrada, le repercute de manera importante.

Unos 66.000 euros

Tomando como referencia datos de anteriores temporadas, los aurinegros pueden perder unos 24.000 euros de taquilla directa (es siempre uno de los duelos en los que se llena el Santiago Martín). A eso habría que sumar la parte proporcional del coste de cada abono.

Además de lo que tiene que ver directamente con el gasto del aficionado (no se contabiliza la venta de merchandising, que también se dispara estos días), la entidad se queda sin el patrocinio de estos compromisos.

Un derbi entre Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria puede ser patrocinado por casi 8.000 euros, al tratarse de uno de los partidos estrella de la campaña. En total, solo en estos conceptos, hablaríamos de unos 66.000 euros que el club deberá buscar por otro lado.

Las pruebas PCR, también pagadas por el CB Canarias, y otros conceptos como la venta en cantina, coste que asumen las personas que las tienen arrendadas, son otros conceptos que afectan a Tenerife, pero, en Gran Canaria, también lamentan la situación.

Sin desplazados

En los últimos años, unos 200 seguidores amarillos han visitado de media Los Majuelos. Pese a que, en ocasiones, el horario no ha sido el más propicio, los aficionados del Granca no han querido dejar solos a los suyos, lo que reportaba beneficios a la agencia de viajes, o las agencias, que se encargaban de organizar el mismo. Las entradas eran intercambiadas entre entidades, dándose el mismo número tanto para los duelos en el Santiago Martín como en el Gran Canaria Arena.

Lo peor es que, en principio, nada cambiará al respecto. Con la epidemia en pleno auge, desde el Consejo Superior de Deportes no se piensa en dar el visto bueno a la entrada de público en las canchas de la Liga Endesa, recordando que no podrá cubrirse aforo en unos pabellones sí y en otros no para no desvirtuar el torneo.