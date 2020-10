Los vecinos de Ofra, hartos de los problemas de inseguridad: “Se pinchan delante de los niños”

Dicen “no poder más” y sentirse “abandonados” en medio de una situación que es “cada vez más insostenible”. Vecinos del populoso barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, ven cómo “día sí, día también” los problemas de inseguridad son un constante en la zona, algo que no solo asocian al centro dispensador de metadona, sino a una situación “más compleja”.

Ofra Vive es, además de un grupo de Facebook, un lugar de encuentro para los vecinos, que necesitan soluciones que no llegan. “Aquí hay muchos comercios pequeños como el Bar Kiko, el estanco Montse, peluquerías, tiendas de dietética… Que necesitan ayuda. Día a día vemos tirones, robos, gente que hace sus necesidades en los jardineros o personas que se inyectan droga delante del colegio”, señal un representante vecinal, que insiste: “Parece que Ofra no es Santa Cruz”.

La zona alta de Ofra, dicen, es la más castigada. La pasada semana, DIARIO DE AVISOS denunciaba esta situación, que no ha servido para que las cosas cambien más allá de podar una zona de jardines en la que varias personas consumían droga. La reacción, obviamente, es insuficiente: “Pasear en familia es hasta desagradable. Ahora mismo hay una persona viviendo en la calle, en un jardín entre dos bloques. Llamamos al coordinador del distrito y nos dice que hay que esperar para llamar a la policía cuando este señor esté allí, para luego llamar al IMAS para ver la solución que puede darle… Nosotros queremos estar bien nosotros y que estas personas también tengan una vida digna, no en un jardín”.

Respecto a la actuación policial no tienen queja. Admiten que la Policía Local puede verse “desbordada”, entendiendo que no tienen “efectivos suficientes” pero siempre “acuden y se muestran comprensivos” con sus problemas, pero piden implicación política: “No queremos que vengan a hacerse una foto y se vayan, sino soluciones. A nuestro grupo de Facebook escribió Evelyn Alonso, concejala de Seguridad, para hacer una visita, pero dijimos que no, que queremos soluciones, no fotos”.

Ponen especial atención en lo que ocurre en el entorno del CEIP Las Retamas, por la presencia de menores: “Los robos y la inseguridad, obviamente, es grave, pero que los pequeños vean a gente pinchándose o pasen por zonas en las que hacen sus necesidades no puede pasar. No hay derecho”.

DIARIO DE AVISOS, con la intención de conocer todas las versiones en esta preocupante situación, contactó el pasado 14 de octubre con la directora del CEIP Las Retamas que declinó hacer declaraciones al respecto, remitiéndonos a José Miguel Zamora Méndez que, pese a ser coordinador del Distrito Ofra Costa Sur tampoco quiso aclarar o aportar datos sobre esta situación, derivándonos al gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que, tras indicar que sería remitido un escrito, nunca fue recibido.