Santiago Pérez critica la defensa de Fepeco de la Vía Exterior

El anuncio, este pasado fin de semana, de que los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz han acordado solicitar, en sus respectivos plenos de noviembre, al Gobierno de Canarias la suspensión de los efectos del Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife (Pteosvam), especialmente aquellos apartados que hacen referencia a la denominada Circunvalación Oeste o Vía Exterior, no ha gustado a la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco). El presidente de la federación, Óscar Izquierdo, criticó ayer la decisión y abogó por recuperar el proyecto para garantizar la movilidad y fluidez viaria en la Isla.

Defensa que, por su parte, tampoco ha gustado al concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, quien respondió que “Tenerife no la gobiernan los constructores, sus intereses son muy importantes, pero hay un interés general por el que velar a corto y a largo plazo”.

En concreto, Óscar Izquierdo indicó que “la cobardía política de algunos dirigentes, incapaces de asumir las responsabilidades que conlleva la gobernanza de la cosa pública, unida al populismo y la demagogia, han propiciado la decadencia de Tenerife”. “No hay que buscar el declive de la Isla por acciones provocadas desde fuera -continuó-, ya tenemos dentro, como quinta columna, quienes frenan, de manera obsesiva, cualquier actuación, que posibilite el progreso social y el crecimiento económico de Tenerife.

El presidente de Fepeco afirmó que los argumentos en contra del proyecto “no se sostienen técnicamente, ni tampoco desde el punto de vista de su necesidad. Solo la búsqueda desesperada de protagonismos personales, unido a medias verdades, que son las peores mentiras, como es que dicha vía comprometería grandes bolsas de suelo agrario del municipio, explican posturas sectarias, que imposibilitan sacar a Tenerife del marasmo en que se encuentra”.

Ante estas acusaciones de la patronal de la construcción, el concejal lagunero de Ordenación del Territorio reaccionó en el día de ayer invitando al presidente de Fepeco a que se presente a las elecciones “si quiere dirigir la Isla”. “Esto es una democracia y un Estado de Derecho. Las necesidades, las oportunidades y la ordenación del suelo se fijan a través de normas jurídicas. Hay que respetar las reglas del juego. Y si a Izquierdo no le gusta la democracia, que lo diga”, enfatizó Santiago Pérez.

A lo que añadió que “Tenerife no la gobiernan los constructores, sus intereses son muy importantes, hay que tomarlos en cuenta, pero el Gobierno de la sociedad no se puede dejar exclusivamente en manos de quienes representan intereses económicos, hay un interés general por el que velar a corto y a largo plazo. Y dentro de ese interés general está el de proteger las tierras fértiles, porque cuando se destruyan ya son irrecuperables”. El edil le recordó a Izquierdo que “la protección de esa amplia zona de suelo agrícola de Los Baldíos no la he decidido yo, lo han decidido las normas de planeamiento insular”.

Santiago Pérez concluyó diciendo que este acuerdo tiene sus antecedentes y reproduce otro adoptado por unanimidad en el Parlamento de Canarias en el año 2016. “Si a Óscar Izquierdo y a los intereses que él representa no le gustan, qué le vamos a hacer. Esta es la democracia en un Estado de Derecho”, destacó.

Santa Cruz pide un cambio del trazado

En medio de este cruce de acusaciones, el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, quiso aclarar ayer que “Santa Cruz nunca ha propuesto la erradicación definitiva de la Vía Exterior, lo que planteamos a La Laguna es que teníamos que ponernos de acuerdo para proponer al Gobierno de Canarias un cambio de trazado”. “Lo que planteamos es que esa vía se adapte a las verdaderas necesidades del tráfico Norte-Sur de la Isla y que se pegue a la actual trama urbana de Santa Cruz, suba por Los Baldíos y conecte con el futuro bypass”, apuntó. “Si La Laguna no está de acuerdo y pide una supresión definitiva de la vía, no va a poder contar nunca con Santa Cruz”, señaló.