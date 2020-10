Spring Hotels ofrecerá test rápidos desde mañana a todos sus clientes

“Hay que ser proactivo y tomar decisiones que ayuden a recuperar la confianza en el destino”, afirmó ayer Miguel Villarroya, director general de Spring Hotels. La cadena española, propietaria del Hotel Vulcano, Arona Gran Hotel y Bitácora, acaba de llegar a un acuerdo con Hospiten mediante el cual se ofrecerán tests rápidos a todos los clientes de sus hoteles.

A partir de mañana lunes, todos los huéspedes de Spring tendrán acceso a tests de antígenos, voluntarios y gratuitos, que podrán hacerse en cualquier momento de su estancia. Los resultados se conocen en solo 15 minutos, por lo que no afecta al programa de vacaciones. “De este modo protegemos a nuestros huéspedes y empleados y generamos confianza en el mercado”, afirmó Villarroya, que destacó que “es evidente que las autoridades no han hecho lo suficiente, pero también es nuestra responsabilidad como empresarios hacer todo lo que esté en nuestras manos para no acabar en la ruina”.