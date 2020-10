Todos los sindicatos recurren ante el juzgado la reorganización de la Unipol

La concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, restó ayer importancia al hecho de que los cuatro sindicatos con representación en la Policía Local (CSIF, CC.OO., Asipal y UGT) hayan recurrido en el juzgado el decreto que permite cambiar las funciones de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) por vulneración de derechos fundamentales. Según Alonso, aunque el decreto para incorporar a la Unipol a las funciones de los grupos operativos de la Policía Local fue firmado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, el pasado 2 de octubre, este no se está aplicando. “No se aplicará hasta que se produzca la negociación con los sindicatos. Es un borrador, así se lo hemos comunicado y ellos están de acuerdo”.

Sin embargo, los propios sindicatos, ante esta última afirmación, quisieron ayer salir al paso par desmentir a la concejala. “El decreto está en vigor desde el mismo momento de su firma. Si no se ha aplicado es porque ni en una sociedad esclavista sería posible cumplir con esas condiciones”. También niegan que Alonso se haya dirigido a ellos para comunicarles que no se va a aplicar o, como afirmó la edil, para consultarles su contenido antes de redactarlo.

Aunque es cierto que el decreto en cuestión, en su último punto, establece que las medidas que afectan a la organización del trabajo no se podrán aplicar hasta que se negocie con los sindicatos, estos temen que, al estar ya firmado, puedan aplicarlo cuando quieran y sin acuerdo. De momento, los representantes de los trabajadores están a la espera de que el juzgado se pronuncie sobre las medidas cautelares de suspensión de la orden que han solicitado.

Alonso fue interpelada por el exedil de Seguridad, el socialista Florentino Guzmán, que la acusó de “no tener ni idea” de cómo funcionaba la Policía Local y de que se limitaba a “leer” lo que la comisaria jefe le había escrito. Guzmán le recriminó que cesara al jefe de la Unipol “a las doce de la noche de un viernes en pleno servicio de fin de semana”, una bronca que fue en aumento cuando le espetó a la concejala que “usted ha sido comprada para hacer una moción de censura”, palabras que matizó más tarde.

Refuerzos COVID-19

La concejala de Unidas Podemos, Yaiza Gorrín, también se dirigió a la edil de Seguridad para que le confirmara si los refuerzos policiales destinados a hacer cumplir la normativa sanitaria actual se darán por terminados este fin de semana. Alonso afirmó que estos refuerzos se renuevan de forma automática, mientras exista la situación de semáforo rojo. De nuevo, los sindicatos quisieron desmentir esto último, y aseguraron que desde ayer ya están suspendidos, y así se lo han comunicado los jefes.