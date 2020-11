Advierten sobre la “ilegalidad” de que Evelyn Alonso siga en sus cargos

“Retiramos la comparecencia por cuanto entendemos que la concejala Evelyn Alonso ya debería haber sido cesada de los cargos que ostenta, tal y como se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo. La retiramos hasta que el grupo de Gobierno acate la legalidad”. Así se expresó ayer la concejala de Unidas Podemos (UP), Dolores Espinosa, tras comprobar que la edil no adscrita, respondería a sus preguntas. Este fue el inicio de un largo debate en el que no solo UP, sino también Cs y PSOE, advirtieron al grupo de Gobierno sobre la ilegalidad que supone mantener a Alonso en sus cargos, no solo tras la sentencia del Supremo que aclara que una concejal no adscrita no puede ostentar ninguno, sino por los informes ya emitidos por el secretario del Pleno en lo referente a su puesto como consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo. “Ustedes le han cambiado el nombre al cargo de la señora Alonso y en vez de llamarla consejera delegada la llaman consejera con firma, eso demuestra que saben que lo están haciendo mal, pero, señores, no les sirve de nada, porque lo que dice la ley es que los concejales no adscritos no pueden ostentar cargo alguno en una empresa pública”, recriminó Patricia Hernández a CC y PP.

El grupo de gobierno (CC-PP) alegó que está a la espera de que el secretario municipal emita, de forma inminente, un informe sobre la situación legal de Alonso, para tomar una decisión sobre los cargos de la edil. Ramón Trujillo (UP), sostuvo que la continuidad de la edil tránsfuga en el gobierno municipal supone que CC y PP en Santa Cruz “suspenden de facto del articulo 73.3 de Ia Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que dice claramente que una tránsfuga no puede ocupar cargos” ejecutivos.

“Que se esté a la espera de un informe del señor secretario del Pleno, no exime al gobierno municipal del cumplimiento de aquellos aspectos de la ley que no son controvertidos”, argumentó Trujillo. “No pedimos a CC y PP que renuncien a gobernar por haberse apoyado en una tránsfuga, sino que asuman el coste que la ley impone a quienes se sirven del transfuguismo y que cumplan la ley. Sólo eso”, concluyó.

Matilde Zambudio (Cs) acusó al equipo de Gobierno de escudarse en el informe del secretario para cumplir la ley. “Teniendo en cuenta que ya están desoyendo el informe que se emitió sobre el cargo en la Sociedad de Desarrollo, me pregunto si están esperando este otro también para incumplirlo”.

Desde CC, el concejal de Organización, Alfonso Cabello fue el encargado de responder a las preguntas de la oposición, a las que respondió, una y otra vez, lo mismo, “estamos a la espera del informe del secretario y haremos lo que nos indique, no les quepa duda”.