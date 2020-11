Concepción tiene intención de seguir más allá de 2021

El presidente del CD Tenerife tiene la firme idea de seguir en el puesto más allá del próximo año, en el que está previsto que se renueve el consejo de administración de la entidad. Tras 15 años en el puesto, a Miguel Concepción le quedan objetivos por cumplir, como es celebrar el centenario de la entidad, acabar la obra de la Ciudad Deportiva y darle un impulso a la Fundación. “No tengo tomada la decisión de si me voy a presentar o no. No puedo decir nada más, me gustaría terminar los proyectos que he comenzado. Llevo 15 años y no se puede estar aquí toda la vida, es bueno renovar, pero soy persona de culminar lo que comienzo, como la Ciudad Deportiva y desarrollar la sede de la Fundación en Suárez Guerra”, explicó ayer el dirigente en declaraciones a la Cadena Cope en Tenerife.

“El próximo año habrá elecciones. Cumplo el mandato el 15 de febrero y tengo todo el año para elegir la fecha”, aclaró el dirigente blanquiazul, que añadió que “estamos dando pequeños pasos y me gustaría el menos dejar terminado uno. No he tomado la decisión, pero sirve de pista decir que me gustaría terminar los proyectos”.

Habló con especial ilusión de la celebración de los cien años de la entidad. “Hay una persona muy competente coordinando los actos del centenario”, dijo en referencia a Milagros Luis Brito, de quien añadió que “es un privilegio estar en un acontecimiento tan importante, pero lo más importante siempre será el club”.

Particularmente, sobre la situación de Fran Fernández, Concepción fue claro: “Tenemos un gran entrenador” afirmó, añadiendo que “es una bellísima persona, y los jugadores están con él a muerte. Yo creo que no le han salido las cosas como a él le hubiera gustado, pero confiamos que lo antes posible veremos ese equipo que queremos ver. Ayer se reunió el consejo antes del partido, y nuestra intención es apoyar al entrenador, le deseamos a Fran que esté aquí toda la temporada, no está en nuestro ánimo en cesarlo si pierde un partido”.

Respecto a la situación del equipo, Concepción recordó que llegaron jugadores tarde a la plantilla y “el entrenador los está tratando de acoplar. Todos esperamos ver al Tenerife conjuntado que todos deseamos, con un sistema de juego y no pierda el balón al tercer pase. Que construya desde atrás o desde el centro del campo y culmine jugadas. Hay que tener paciencia, veo complicidad para darle una oportunidad al entrenador”, insistió el máximo dirigente de los blanquiazules.