¿Dónde está la gente de Taco, La Cuesta, Barranco Grande o Añaza que no viene a cribarse?

La Consejería de Sanidad se pregunta por qué acude tan poca gente a los cribados preventivos. Inició el pasado sábado el cribado voluntario de los habitantes de las áreas de salud de Tenerife y sus consultorios periféricos con mayor incidencia de coronavirus: Tejina-Tegueste, en el Centro de Mayores de Tegueste; La Cuesta y Taco, en el Recinto Ferial, y Barranco Grande, Añaza y Salamanca (centro Santa Cruz), en la Dársena Pesquera de Santa Cruz. Pese a que en los dos primeros días se realizaron unos 900 test cada jornada, de 1.100 que hubieran supuesto completar la capacidad de la agenda, en las siguientes días no ha mejorado y se han quedado muchas más plazas libres, sobre todo en los barrios más populosos de Santa Cruz y La Laguna.

Para tratar de frenar los contagios es necesario que acudan a realizarse las pruebas PCR las personas que han participado en reuniones, fiestas o encuentros familiares, o que no hacen un “uso estricto” de las mascarillas. El cribado está dirigido a personas con edades entre 20 y 65 años que no tengan síntomas, no estén en aislamiento por ser contacto estrecho, ni estén enfermos actualmente o la hayan pasado en los últimos tres meses. Los interesados en participar en el cribado deben pedir cita al 922 47 00 12 o al 012 para concretar fecha y hora.

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna y Tegueste, insistirán a la población que acuda pida cita para acudir forma voluntaria a los lugares de recogida de muestras